Хацкевич: Будемо вболівати за «Зорю» в матчі з «Шахтарем»

Головний тренер «Динамо» прокоментував нічию з «Маріуполем»

У деяких моментах «Динамо» не вистачило майстерності для того, щоб обіграти «Маріуполь» у 30-му турі Прем'єр-ліги України. Про це заявив головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич, слова якого наводить прес-служба столичного клубу. «Що сказати по грі? Напевно, моя помилка в тому, що я не вгадав з одним



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Олександр Хацкевич

Головний тренер «Динамо» прокоментував нічию з «Маріуполем»

У деяких моментах «Динамо» не вистачило майстерності для того, щоб обіграти «Маріуполь» у 30-му турі Прем'єр-ліги України.

Про це заявив головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич, слова якого наводить прес-служба столичного клубу.

«Що сказати по грі? Напевно, моя помилка в тому, що я не вгадав з одним гравцем зі стартових хвилин. У нас не було вибору в середині поля, дві людини випало, ми тримали центр поля під контролем, але Гармаш і Буяльський - гравці більш креативні, нам цього не вистачило. Намагалися грати в три захисники, розтягувати гравців суперника, але не вистачило одного футболіста в штрафній. Були хороші передачі з флангів, але ніхто не замикав», - зазначив тренер киян.

«Десь не вистачило майстерності, десь зіграв воротар. Але ми повинні витримати удар, будемо налаштовуватися на Кубок. Напевно, це найважливіша гра сезону. Звичайно буду дивитися матч «Шахтаря» та «Зорі», у нас наступний матч з «Шахтарем». Подивимося, в якому стані буде суперник. Зрозуміло, будемо переживати за «Зорю», - додав Хацкевич.

Нагадаємо, матч «Динамо» - «Маріуполь» завершився з рахунком 1:1.