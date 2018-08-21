Хацкевич про матч з «Аяксом»: Обираємо тактику залежно від суперника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

Фахівець також повідомив, чи зіграють новачки київського клубу у майбутньому матчі

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич відповів на запитання представників ЗМІ напередодні поєдинку з «Аяксом».

Тренер запевнив, що його клуб обере тактику залежно від суперника та ситуації на полі.

«У кожної команди своя філософія. «Аякс» протягом багатьох років сповідує атакуючий комбінаційний футбол, із частою зміною позицій футболістами. У нас же більше силовий футбол, із швидким переходом від оборони до атаки, компактна гра, пресинг. Ми обираємо тактику залежно від суперника та ситуації на полі. Тож нічого нового я сказати вам не можу», - зазначив він.

«Щодо гравців суперника. то є досвідчені футболісти, є молоді вихованці клубної академії. Достатньо технічні гравці, індивідуально сильні виконавці як у тактичному плані, так і в єдиноборствах», - додав Хацкевич.

Фахівець також повідомив, чи зіграють новачки київського клубу у майбутньому матчі.

«Так, із нами прилетіли двоє бразильських гравців. А чи зіграють вони завтра, буде залежати від того, як складатиметься матч. Я сподіваюся на них, як і на всіх футболістів, які прилетіли з нами, незалежно від національності», - запевнив він.

«Я дивився всі матчі, в тому числі другого та третього кваліфікаційного раундів. Акцентували увагу хлопців на певних моментах, але це наша внутрішня кухня. Що стосується останньої гри, то ми показали хлопцям епізоди, але на чомусь конкретному увагу не акцентували», - цитує Хацкевича прес-служба «Динамо».

Нагадаємо, гра розпочнеться 22 серпня о 22:00.