Хацкевич - про перехід Супряги: Це лише чутки, у мене такої інформації немає



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Олександр Хацкевич

Наставник «Динамо» також прокоментував майбутній матч проти «Славії»

«Динамо» не відчуває себе фаворитом у протистоянні зі «Славією» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич.

«Перед кожною грою, особливо, коли протистояння складається з двох матчів, шанси команд завжди 50% на 50%. Чи влаштує перемога 1:0 у першому матчі? У першу чергу, це свідчення надійної гри команди в обороні. У тих іграх, які відбулися, одного м’яча нам вистачило для перемоги. Як складеться гра завтра, я не можу вам сказати. Це лише перший поєдинок», - зазначив тренер киян.

«Славія» сповідує не лише силовий футбол, у них є і креативні футболісти. Усе залежить від ситуації, на якому клаптику поля. У нас є план на гру, про який ми докладніше розповімо футболістам вже завтра. Ми відштовхуємося від своєї гри», - додав Хацкевич.

Тренер також прокоментував інформацію про підписання нападника «Дніпра-1» Владислава Супряги.

«Це лише чутки. Такої інформації у мене немає», - наводить слова фахівця прес-служба столичного клубу.

Нагадаємо, що зі «Славією» кияни проведуть два матчі і, у разі успіху, проб'ються в раунд плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

У Празі команди зіграють 7 серпня, а в Києві - 14 серпня.