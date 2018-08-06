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    Стало відомо, скільки «Динамо» заплатить за лідера «Дніпра-1»

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    Владислав Супряга - Стало відомо, скільки «Динамо» заплатить за лідера «Дніпра-1»
    Владислав Супряга

    Київський клуб запропонував за 18-річного нападника значно більше «Лейпцига» і «Аякса»

    Неофіційний сайт «Дніпра» підтвердив інформацію про трансфер форварда «Дніпра-1» Владислава Cупряги в «Динамо».

    Зазначається, що київський клуб запропонував за 18-річного нападника значно більше «Лейпцига» і «Аякса».

    Нагадаємо,нідерландський клуб пропонував за українця три мільйони євро.

    Також повідомляється, що футболіст не захотів залишати Україну.

    За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.

    Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.

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