Стало відомо, скільки «Динамо» заплатить за лідера «Дніпра-1»
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Розсилка
Владислав Супряга
Київський клуб запропонував за 18-річного нападника значно більше «Лейпцига» і «Аякса»
Неофіційний сайт «Дніпра» підтвердив інформацію про трансфер форварда «Дніпра-1» Владислава Cупряги в «Динамо».
Зазначається, що київський клуб запропонував за 18-річного нападника значно більше «Лейпцига» і «Аякса».
Нагадаємо,нідерландський клуб пропонував за українця три мільйони євро.
Також повідомляється, що футболіст не захотів залишати Україну.
За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.
Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.