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    Хацкевич відвідає матч «Олімпіакос» - АЕК

    Наставник «Динамо» прокоментував підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
    Тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич буде присутнім на матчі «Олімпіакос» - АЕК. Про це наставник розповів клубному сайту, коментуючи підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. «Ще не навантажуємо хлопців інформацією про АЕК», - зазначив він. «4-го лютого я буду присутній особисто на матчі
    • Сьогодні, 10:25
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    Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо
    Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

    Наставник «Динамо» прокоментував підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

    Тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич буде присутнім на матчі «Олімпіакос» - АЕК.

    Про це наставник розповів клубному сайту, коментуючи підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

    «Ще не навантажуємо хлопців інформацією про АЕК», - зазначив він.

    «4-го лютого я буду присутній особисто на матчі чемпіонату Греції «Олімпіакос» - АЕК, після чого будемо поступово давати інформацію про команду суперника», - сказав Хацкевич.

    Нагадаємо, що «Динамо» зіграло в результативну нічию з «Естерсундом» у товариському матчі на другому зимовому зборі.

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