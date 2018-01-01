Хацкевич відвідає матч «Олімпіакос» - АЕК

Наставник «Динамо» прокоментував підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич буде присутнім на матчі «Олімпіакос» - АЕК. Про це наставник розповів клубному сайту, коментуючи підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи. «Ще не навантажуємо хлопців інформацією про АЕК», - зазначив він. «4-го лютого я буду присутній особисто на матчі



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Олександр Хацкевич. Фото: ФК Динамо

Наставник «Динамо» прокоментував підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич буде присутнім на матчі «Олімпіакос» - АЕК.

Про це наставник розповів клубному сайту, коментуючи підготовку до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи.

«Ще не навантажуємо хлопців інформацією про АЕК», - зазначив він.

«4-го лютого я буду присутній особисто на матчі чемпіонату Греції «Олімпіакос» - АЕК, після чого будемо поступово давати інформацію про команду суперника», - сказав Хацкевич.

Нагадаємо, що «Динамо» зіграло в результативну нічию з «Естерсундом» у товариському матчі на другому зимовому зборі.