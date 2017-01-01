Хакер зізнався, що влаштовував атаки на WADA, ФІФА та МОК за завданням агентів ФСБ

Костянтин Козловський визнав, що здійснював хакерські атаки на сервери цих організацій

Обвинувачений в організації злочинної хакерської групи, що викрала з банківських рахунків понад мільярд рублів, Костянтин Козловський здійснював хакерські атаки на сервери Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Про це він сам заявив на слуханнях з питань зміни запобіжного заходу для нього й інших обвинувачених у цій справі. За словами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Костянтин Козловський визнав, що здійснював хакерські атаки на сервери цих організацій

Обвинувачений в організації злочинної хакерської групи, що викрала з банківських рахунків понад мільярд рублів, Костянтин Козловський здійснював хакерські атаки на сервери Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Про це він сам заявив на слуханнях з питань зміни запобіжного заходу для нього й інших обвинувачених у цій справі.

За словами Козловського, він робив це за вказівкою співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ).

Козловський також повторив ці твердження у своєму блозі, де, зокрема, стверджував, що за завданням ФСБ в якості хакера здійснював «спеціальні заходи».

«Заходи» щодо США та країн Європейського Союзу зачіпали отримання доступів до найбільших промислових підприємств, державних і військових структур, фінансових установ, спортивних організацій (ФІФА, Олімпійський комітет, WADA й інших)», - написав Козловський на своїй сторінці у Facebook.

Пізніше на цій же сторінці було опубліковано відскановані сторінки протоколу судового засідання, на яких наводяться слова Козловського про його роботу на ФСБ.

WADA у вересні 2016 року повідомляло про атаку на сервери агентства з боку «російської кібершпигунської групи».

Російська влада досі заперечувала свою причетність до подібних атак і неодноразово висловлювали сумніви в існуванні подібних хакерських груп.

Джерело: sovsport.ru