Харків прийме Фінал Чотирьох Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд

Жінки зіграють у Києві

2-го лютого відбулося розширене засідання Директорату Чемпіонату України за участі Генерального секретаря ФБУ, керівника департаменту маркетингу, державного тренера та інших осіб, основним завданням якого було питання щодо визначення господарів проведення ігор жіночого та чоловічого Фіналів Чотирьох Кубка України з баскетболу сезону 2017/2018 рр.



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Фото: ФБУ

Жінки зіграють у Києві

2-го лютого відбулося розширене засідання Директорату Чемпіонату України за участі Генерального секретаря ФБУ, керівника департаменту маркетингу, державного тренера та інших осіб, основним завданням якого було питання щодо визначення господарів проведення ігор жіночого та чоловічого Фіналів Чотирьох Кубка України з баскетболу сезону 2017/2018 рр.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Заявку на прийняття чоловічого Фіналу Чотирьох подали відразу три клуби.

Під час засідання були розглянуті відповідні заявки БК «Авантаж-Політехнік», БК «Дніпро», БК «Хімік» та жіночого БК «Київ-Баскет», який претендував на проведення жіночого Фіналу Чотирьох.

Після детального та всебічного вивчення та обговорення даного питання було прийнято рішення, що ігри Фіналу Чотирьох Кубка України з баскетболу сезону 2017/2018 рр. відбудуться для жіночих команд 3 та 4 березня у Києві (спорткомплекс «Меридіан»). Чоловічі команди зіграють 9 та 10 березня у Харкові, у палаці спорту «Локомотив».