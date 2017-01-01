Харківські спортсмени привітали Ярославського з днем народження

Ярославський був власником і президентом ФК «Металіст» в період з 2005 по 2012 роки

Харківські спортивні команди «Олімп» (регбі) і «Металіст-1925» на своїх офіційних сайтах привітали з днем народження Олександра Ярославського - президента «Металіста» за часів «золотої ери» клубу, а також беззмінного президента «олімпійців» протягом всієї їхньої історії. У текстах



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Олександр Ярославський

Ярославський був власником і президентом ФК «Металіст» в період з 2005 по 2012 роки

Харківські спортивні команди «Олімп» (регбі) і «Металіст-1925» на своїх офіційних сайтах привітали з днем народження Олександра Ярославського - президента «Металіста» за часів «золотої ери» клубу, а також беззмінного президента «олімпійців» протягом всієї їхньої історії.

У текстах поздоровлень харківські спортсмени згадали про заслуги бізнесмена в справі розвитку і популяризації українського спорту.

«Від імені тренерського штабу, гравців і всіх уболівальників ми сердечно вітаємо Олександра Владиленовича з днем народження і бажаємо міцного здоров'я, успіхів у всіх починаннях і нових яскравих перемог!», - наголошується в повідомленні «Олімпу».

Завдяки підтримці Олександра Ярославського харківська команда стала найтитулованішим регбійний клубом в Україні. В її активі 13 чемпіонств з регбі-15, 8 чемпіонств з регбі-7, 9 Кубків України з регбі-15 і 5 Кубків України з регбі-7.

ФК «Металіст 1925» в своїй святковій новині, в свою чергу, пише: «Сьогодні виповнюється 58 років президенту групи DCH Олександру Владиленовичу Ярославському. Бізнесмен, успішно втілив у життя безліч різних проектів, харків'янин, справжній патріот міста і просто Людина з великої літери - все це про Олександра Ярославського. Саме багато в чому завдяки цій людині Харків відчув, що таке спорт вищих досягнень»

Гравці цього клубу в минулому вихованці Дитячої футбольної академії, створеної за часів президентства Ярославського.

Нагадаємо, Олександр Ярославський був власником і президентом ФК «Металіст» в період з 2005 по 2012 рр., І в результаті його ефективним рішенням клуб завоював одну срібну і сім бронзових медалей внутрішнього чемпіонату України, а також зумів в сезоні 2011/2012 дійти до чвертьфіналу Ліги Європи.

Крім того, Олександр Ярославський вклав у підготовку Харкова до Євро-2012 $300 млн. І, за відгуками функціонерів УЄФА, завдячуючи його інвестиціям в будівництво стадіону, тренувальний табір, волонтерський центр, аеропорт і перший в місті п'ятизірковий готель, Харків отримав статус міста, яке прийняло турнір.

В цілому ж інвестиції бізнесмена в розвиток Харківського регіону за останні роки перевищили $1 млрд.