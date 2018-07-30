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    Харківський клуб підсилився двома гравчинями збірної України з футзалу

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    Харківський клуб підсилився двома гравчинями збірної України з футзалу

    Юлія Титова та Вікторія Сагайдачна перейшли у WFC Tesla

    До стану слобожанок перейшли дві гравчині жіночої збірної України з футзалу Юлія Титова та Вікторія Сагайдачна.

    Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України з посиланням на прес-службу WFC Tesla.

    Попередній сезон обидві футзалістки провели у складі київського «IMS-НУХТ», з яким стали чемпіонками України, а також володарками кубка та суперкубка України.

    Окрім того, за WFC Tesla виступатиме вихованка харківського футзалу Ольга Шалімова.

    Водночас, наступні гравці покинули команду з Харкова за підсумками змагального сезону:

    Аліна Свергун – перейшла у «Pärnu Jalgpalliklubi» (Естонія);

    Анна Сидоренко – в «IMS-НУХТ» (Київ);

    Поліна Полухіна – у «Мартве» (Грузія);

    Ольга Мелконянц – у «Німан» (Білорусь);

    Анна Шульга та Юлія Ярова – вільні агенти.

    чемпіонат України футзал
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