Харківський клуб підсилився двома гравчинями збірної України з футзалу
-
Розсилка
Юлія Титова та Вікторія Сагайдачна перейшли у WFC Tesla
До стану слобожанок перейшли дві гравчині жіночої збірної України з футзалу Юлія Титова та Вікторія Сагайдачна.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України з посиланням на прес-службу WFC Tesla.
Попередній сезон обидві футзалістки провели у складі київського «IMS-НУХТ», з яким стали чемпіонками України, а також володарками кубка та суперкубка України.
Окрім того, за WFC Tesla виступатиме вихованка харківського футзалу Ольга Шалімова.
Водночас, наступні гравці покинули команду з Харкова за підсумками змагального сезону:
Аліна Свергун – перейшла у «Pärnu Jalgpalliklubi» (Естонія);
Анна Сидоренко – в «IMS-НУХТ» (Київ);
Поліна Полухіна – у «Мартве» (Грузія);
Ольга Мелконянц – у «Німан» (Білорусь);
Анна Шульга та Юлія Ярова – вільні агенти.