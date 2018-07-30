Харківський клуб підсилився двома гравчинями збірної України з футзалу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Титова та Вікторія Сагайдачна перейшли у WFC Tesla

До стану слобожанок перейшли дві гравчині жіночої збірної України з футзалу Юлія Титова та Вікторія Сагайдачна.

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України з посиланням на прес-службу WFC Tesla.

Попередній сезон обидві футзалістки провели у складі київського «IMS-НУХТ», з яким стали чемпіонками України, а також володарками кубка та суперкубка України.

Окрім того, за WFC Tesla виступатиме вихованка харківського футзалу Ольга Шалімова.

Водночас, наступні гравці покинули команду з Харкова за підсумками змагального сезону:

Аліна Свергун – перейшла у «Pärnu Jalgpalliklubi» (Естонія);

Анна Сидоренко – в «IMS-НУХТ» (Київ);

Поліна Полухіна – у «Мартве» (Грузія);

Ольга Мелконянц – у «Німан» (Білорусь);

Анна Шульга та Юлія Ярова – вільні агенти.