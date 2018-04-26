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    Харківський «Локомотив» зрівняв рахунок у фінальній серії чемпіонату України з волейболу

    Львівські «Кажани» втратили шанс оформити чемпіонство на власному майданчику
    Після того, як «Барком-Кажани» та «Новатор» у своїх протистояннях повели з рахунками 2:0, важко було очікувати, що для визначення чемпіона та бронзового призера країни знадобляться п’яті поєдинки. Але «Локомотив» і «Серце Поділля» зуміли викрутитися із надскладних ситуацій і вирівняли
    • 26 Квiтня, 15:16
    • Розсилка
    Фото ФВУ
    Фото ФВУ

    Львівські «Кажани» втратили шанс оформити чемпіонство на власному майданчику

    Після того, як «Барком-Кажани» та «Новатор» у своїх протистояннях повели з рахунками 2:0, важко було очікувати, що для визначення чемпіона та бронзового призера країни знадобляться п’яті поєдинки.

    Але «Локомотив» і «Серце Поділля» зуміли викрутитися із надскладних ситуацій і вирівняли становище, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

    Дві перемоги на виїзді фактично вклали у руки «кажанам» золотий ключик від воріт такого собі палацу чемпіонів, куди вони цілком реально могли потрапити вперше у власній історії.

    Але «Баркому», як припускає ФВУ, не вистачило досвіду перебування у подібних ситуаціях.

    Тепер усе вирішиться 29 квітня, відповідно, у Харкові та Хмельницькому.

    Чемпіонат України з волейболу

    Чоловіки

    Фінальна серія

    «Барком-Кажани» (Львів) – «Локомотив» (Харків) – 1:3 (25:23, 21:25, 23:25, 19:25)

    Рахунок у серії – 2:2.

    Серія за третє місце

    «Серце Поділля» (Вінниця) – «Новатор» (Хмельницький) – 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)

    Рахунок у серії – 2:2.

    чемпіонат України Волейбол
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