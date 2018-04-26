Харківський «Локомотив» зрівняв рахунок у фінальній серії чемпіонату України з волейболу
- 26 Квiтня, 15:16
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Розсилка
Львівські «Кажани» втратили шанс оформити чемпіонство на власному майданчику
Після того, як «Барком-Кажани» та «Новатор» у своїх протистояннях повели з рахунками 2:0, важко було очікувати, що для визначення чемпіона та бронзового призера країни знадобляться п’яті поєдинки.
Але «Локомотив» і «Серце Поділля» зуміли викрутитися із надскладних ситуацій і вирівняли становище, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.
Дві перемоги на виїзді фактично вклали у руки «кажанам» золотий ключик від воріт такого собі палацу чемпіонів, куди вони цілком реально могли потрапити вперше у власній історії.
Але «Баркому», як припускає ФВУ, не вистачило досвіду перебування у подібних ситуаціях.
Тепер усе вирішиться 29 квітня, відповідно, у Харкові та Хмельницькому.
Чемпіонат України з волейболу
Чоловіки
Фінальна серія
«Барком-Кажани» (Львів) – «Локомотив» (Харків) – 1:3 (25:23, 21:25, 23:25, 19:25)
Рахунок у серії – 2:2.
Серія за третє місце
«Серце Поділля» (Вінниця) – «Новатор» (Хмельницький) – 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)
Рахунок у серії – 2:2.