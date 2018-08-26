Харківський «Політехнік» підписав сербського бігмена з NCAA



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Нікола Вуйович

Новачок харків’ян є випускником університету Джорджіан Корт

Харківський «Політехнік» підписав однорічний контракт з 24-річним сербським бігменом Ніколою Вуйовичем.

Про це повідомляє агентство New Trand Agency, яке представляє інтереси гравця.

Новачок харків’ян є випускником університету Джорджіан Корт (другий дивізіон NCAA), у складі якого в минулому сезоні набирав 13,8 очка і робив 7,3 підбирань в середньому за гру.

Тож «Політехнік» стане першим професійним клубом Вуйовича, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.

Що цікаво, у минулому сезоні за «студентів» також виступав Нікола Вуйович, але це два різні баскетболісти.

Раніше, нагадаємо, харків’яни підписали контракт з американським розігруючим Монтрелом Вільямсом.