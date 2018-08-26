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    Харківський «Політехнік» підписав сербського бігмена з NCAA

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    Нікола Вуйович - Харківський «Політехнік» підписав сербського бігмена з NCAA
    Нікола Вуйович

    Новачок харків’ян є випускником університету Джорджіан Корт

    Харківський «Політехнік» підписав однорічний контракт з 24-річним сербським бігменом Ніколою Вуйовичем.

    Про це повідомляє агентство New Trand Agency, яке представляє інтереси гравця.

    Новачок харків’ян є випускником університету Джорджіан Корт (другий дивізіон NCAA), у складі якого в минулому сезоні набирав 13,8 очка і робив 7,3 підбирань в середньому за гру.

    Тож «Політехнік» стане першим професійним клубом Вуйовича, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.

    Що цікаво, у минулому сезоні за «студентів» також виступав Нікола Вуйович, але це два різні баскетболісти.

    Раніше, нагадаємо, харків’яни підписали контракт з американським розігруючим Монтрелом Вільямсом.

    баскетбол
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