Харківський «Політехнік» підписав сербського бігмена з NCAA
-
Розсилка
Нікола Вуйович
Новачок харків’ян є випускником університету Джорджіан Корт
Харківський «Політехнік» підписав однорічний контракт з 24-річним сербським бігменом Ніколою Вуйовичем.
Про це повідомляє агентство New Trand Agency, яке представляє інтереси гравця.
Новачок харків’ян є випускником університету Джорджіан Корт (другий дивізіон NCAA), у складі якого в минулому сезоні набирав 13,8 очка і робив 7,3 підбирань в середньому за гру.
Тож «Політехнік» стане першим професійним клубом Вуйовича, зазначає прес-служба Федерації баскетболу України.
Що цікаво, у минулому сезоні за «студентів» також виступав Нікола Вуйович, але це два різні баскетболісти.
Раніше, нагадаємо, харків’яни підписали контракт з американським розігруючим Монтрелом Вільямсом.