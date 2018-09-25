Харківський «Політехнік» програв чемпіону Білорусі з баскетболу



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У Харкові відбувся другий тур передсезонного турніру

Харківський «Політехнік» програв білоруській команді «Цмокі-Мінськ» у стартовому для себе поєдинку передсезонного турніру у рідному місті – 77:87.

Більшу частину зустрічі суперники грали майже на рівних, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

У стартовій 10-хвилинці наполегливішими були харків’яни. На перших хвилинах вони захопили шестиочкову перевагу. Суперники неодноразово намагалися перехопити ініціативу, та в підсумку програли у п’ять очок.

У другій чверті білоруси, які грають у Харкові другим складом, додали. Поступово вони відіграли відставання та вийшли вперед на один бал на велику перерву.

Визначальною у матчі стала заключна 10-хвилинка, на яку більше сил виявилося у гостей.

Найкращим у господарів став Вуйович – 23 очка.

Напередодні білоруси програли «Запоріжжю», яке вже здобуло другу перемогу, здолавши «Ніко-Баскет».

Кубок ректора з баскетболу

«Політехнік» (Україна) – «Цмокі-Мінськ» (Білорусь) – 77:87 (28:23, 13:19, 20:19, 16:26)