Харківський волейбольний «Локомотив» знявся з чемпіонату Суперліги



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Фото ВК «Локомотив»

Місце титулованого клубу у Суперлізі займе «Фаворит»

Протягом останніх днів у волейбольному середовищі точилося багато розмов щодо суттєвих фінансових проблем харківського «Локомотива», через які уславлений клуб у наступному сезоні не зможе взяти участь у чемпіонаті Суперліги.

Підтвердженням цьому слугували масові переходи гравців до інших команд, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України (ФВУ).

Проте офіційного підтвердження відмови «Локомотиву» до ФВУ не надходило.

«Певно, керівництво харків’ян до останнього сподівалося на якесь диво. Однак його не сталося, і багаторічний чемпіон України таки справді був змушений знятися із суперлігових змагань сезону-2018/19 та задовольнитися виступами у вищій лізі під маркою «Локомотив-ХДВУФК №1», - йдеться у повідомленні прес-служби ФВУ.

Згідно регламенту, право зайняти місце віце-чемпіона у Суперлізі отримала команда, яка останній чемпіонат вищої ліги завершила на другій позиції. А саме – «Фаворит» із Лубнів.

Керівництво цього клубу офіційно підтвердило готовність повернутися до елітного дивізіону, додавши при цьому, що домашні ігри буде проводити у Полтаві.

У свою чергу, місце «Фаворита» у вищій лізі займе тернопільська команда ДСО, а замість неї у першій лізі зіграє рівненський «Патріот».