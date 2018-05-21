Харківський «Житлобуд-1» фактично гарантував собі золоті медалі першості України з футболу

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«Житлобуд-1» на три очки випереджає «Житлобуд-2», а до завершення чемпіонату лише один тур

19-20 травня відбулися матчі передостаннього, 17-го туру чемпіонату України серед жіночих команд.

«Легенда-ШВСМ» (Чернігів) – «Єдність» (Плиски) – 2:0

Голи: Скидан (8), Шматко (46).

«Житлобуд-1» (Харків) – «Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) – 6:0

Голи: Вороніна (23), Костюченко (48), Овдійчук (62, з пенальті, 83, з пенальті, 89), Мозольська (80).

Лідер чемпіонату вдома переграв із розгромним рахунком уманську «Ятрань-Берестівець», інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Хоча у перші 45 хвилин гості чинили гідний опір, і харків’янки лише у другій половині гри втілили свою перевагу у класі у голи. Хет-трик в активі Ольги Овдійчук.

У підсумку – перемога з рахунком 6:0 господарок, які вже на 99 відсотків гарантували собі чемпіонство і в останньому турі зустрічатимуться з дніпровською «Злагодою-Дніпром-1».

«Ладомир» (Володимир-Волинський) – «Пантери» (Умань) – 2:5

Голи: Шайнюк (41), Бубняк (80) — Білокур (15, 65, 76, 90+1), Рибалкіна (35).

Уманські «Пантери» на виїзді перемогли непоступливий «Ладомир». Господарки нічого не зуміли протиставити вдалій грі Оксани Білокур, яка чотири рази розписалася у воротах Яни Глух.

«Родина-Ліцей» (Костопіль) – «Злагода-Дніпро-1» (Дніпро) – 1:1

«Атекс-СДЮШОР-16» (Київ) – «Житлобуд-2» (Харків) – -/+

Матчі останнього туру відбудуться в один день – наступної неділі.

27.05.2018

«Пантери» (Умань) – «Родина-Ліцей» (Костопіль)

«Злагода-Дніпро-1» (Дніпро) – «Житлобуд-1» (Харків)

«Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) – «Легенда-ШВСМ» (Чернігів)

«Єдність» (Плиски) – «Атекс-СДЮШОР-16» (Київ)

«Житлобуд-2» (Харків) – «Ладомир» (Володимир-Волинський)