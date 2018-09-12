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    Харківський «Житлобуд-1» поступився в першому поєдинку 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів

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    Житлобуд-1. Фото: ФФУ - Харківський «Житлобуд-1» поступився в першому поєдинку 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів
    Житлобуд-1. Фото: ФФУ

    У другій половині гри гості переконливо довели свою перевагу, забивши п'ять м'ячів

    У середу, 12-го вересня, в домашньому матчі 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів харківський «Житлобуд-1» зустрічався на ОСК «Металіст» зі шведським «Лінчопінгом».

    На жаль, підопічні Валентини Котик поступилися з розгромним рахунком 1:6, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Після першого тайму у харків'янок ще залишалися шанси на позитивне закінчення матчу.

    Однак у другій половині гри гості переконливо довели свою перевагу, забивши п'ять м'ячів. Єдиний гол у складі нашої команди - на рахунку Ганни Вороніної.

    Жіноча Ліга чемпіонів

    1/16 фіналу. Перший матч

    «Житлобуд-1» − «Лінчопінг» 1:6 (0:1)

    Голи: Вороніна (70) - Монум (26, 60, 86), Хуртіг (48), Аліду (74), Расмуссен (82)

    «Житлобуд-1»: І. Саніна, Голиш, Апанащенко, Утицьких, Кочнєва (Хаванська, 90), Ж. Саніна, Андрущак, Овдійчук, Шевчук, Вороніна, Куніна (Петрик, 58)

    «Лінчопінг»: Лабб, Кільдемоес, Ланц, Хуртіг (Аліду, 71), Леннартсон, Альмквіст, Расмуссен (Селеруд, 87), Монум, Аслані (Богрен, 79), Ангельдаль, Оскарссон

    Попередження: Апанащенко (72).

    Матч-відповідь відбудеться 26 вересня в Лінчопінгу.

    Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.

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