Харківський «Житлобуд-1» поступився в першому поєдинку 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів



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Житлобуд-1. Фото: ФФУ

У другій половині гри гості переконливо довели свою перевагу, забивши п'ять м'ячів

У середу, 12-го вересня, в домашньому матчі 1/16 фіналу жіночої Ліги чемпіонів харківський «Житлобуд-1» зустрічався на ОСК «Металіст» зі шведським «Лінчопінгом».

На жаль, підопічні Валентини Котик поступилися з розгромним рахунком 1:6, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Після першого тайму у харків'янок ще залишалися шанси на позитивне закінчення матчу.

Однак у другій половині гри гості переконливо довели свою перевагу, забивши п'ять м'ячів. Єдиний гол у складі нашої команди - на рахунку Ганни Вороніної.

Жіноча Ліга чемпіонів

1/16 фіналу. Перший матч

«Житлобуд-1» − «Лінчопінг» 1:6 (0:1)

Голи: Вороніна (70) - Монум (26, 60, 86), Хуртіг (48), Аліду (74), Расмуссен (82)

«Житлобуд-1»: І. Саніна, Голиш, Апанащенко, Утицьких, Кочнєва (Хаванська, 90), Ж. Саніна, Андрущак, Овдійчук, Шевчук, Вороніна, Куніна (Петрик, 58)

«Лінчопінг»: Лабб, Кільдемоес, Ланц, Хуртіг (Аліду, 71), Леннартсон, Альмквіст, Расмуссен (Селеруд, 87), Монум, Аслані (Богрен, 79), Ангельдаль, Оскарссон

Попередження: Апанащенко (72).

Матч-відповідь відбудеться 26 вересня в Лінчопінгу.

Початок зустрічі — о 19.00 за київським часом.