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    Хавбек «Шахтаря» потрапив у сферу інтересів італійської «Сампдорії»

    Клуб Серії А планує підписати бразильця вже влітку
    Хавбек «Шахтаря» Тайсон став об'єктом інтересу «Сампдорії». Клуб із Генуї налаштований підписати 30-річного бразильця влітку 2018 року, повідомляє Gianluca di Marzio. За інформацією джерела, півзахисник «Шахтаря» є одним із пріоритетних варіантів для «Сампдорії» у літнє трансферне вікно.
    • Сьогодні, 10:04
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    Тайсон. Фото: Футбол 24
    Тайсон. Фото: Футбол 24

    Клуб Серії А планує підписати бразильця вже влітку

    Хавбек «Шахтаря» Тайсон став об'єктом інтересу «Сампдорії».

    Клуб із Генуї налаштований підписати 30-річного бразильця влітку 2018 року, повідомляє Gianluca di Marzio.

    За інформацією джерела, півзахисник «Шахтаря» є одним із пріоритетних варіантів для «Сампдорії» у літнє трансферне вікно.

    Зазначається, що нещодавно повідомлялось про інтерес до Тайсона з боку «Наполі».

    У 2017 році Тайсон підписав новий контракт з «Шахтарем», який розрахований на чотири роки.

    Півзахисник виступає за донецький клуб з 2013 року, перейшовши з «Металіста».

    У поточному сезоні на рахунку Тайсона два голи у 22 матчах в усіх турнірах.

    Раніше повідомлялося, що «Сампдорія» також цікавиться нападником «гірників» Факундо Феррейрою.

    Джерело: Футбол 24

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