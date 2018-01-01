Хавбек «Шахтаря» потрапив у сферу інтересів італійської «Сампдорії»

Клуб Серії А планує підписати бразильця вже влітку

Хавбек «Шахтаря» Тайсон став об'єктом інтересу «Сампдорії». Клуб із Генуї налаштований підписати 30-річного бразильця влітку 2018 року, повідомляє Gianluca di Marzio. За інформацією джерела, півзахисник «Шахтаря» є одним із пріоритетних варіантів для «Сампдорії» у літнє трансферне вікно.



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Тайсон. Фото: Футбол 24

Клуб Серії А планує підписати бразильця вже влітку

Хавбек «Шахтаря» Тайсон став об'єктом інтересу «Сампдорії».

Клуб із Генуї налаштований підписати 30-річного бразильця влітку 2018 року, повідомляє Gianluca di Marzio.

За інформацією джерела, півзахисник «Шахтаря» є одним із пріоритетних варіантів для «Сампдорії» у літнє трансферне вікно.

Зазначається, що нещодавно повідомлялось про інтерес до Тайсона з боку «Наполі».

У 2017 році Тайсон підписав новий контракт з «Шахтарем», який розрахований на чотири роки.

Півзахисник виступає за донецький клуб з 2013 року, перейшовши з «Металіста».

У поточному сезоні на рахунку Тайсона два голи у 22 матчах в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що «Сампдорія» також цікавиться нападником «гірників» Факундо Феррейрою.

Джерело: Футбол 24