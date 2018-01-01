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    Ще один італійський клуб зацікавився нападником «Шахтаря»

    Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А
    «Сампдорія» розглядає кандидатуру нападника «Шахтаря» Факундо Феррейри в якості заміни Джанлуці Капрарі. Про це повідомляє Sky Sport Italia. Капрарі може перейти в «Сассуоло» з метою замінити Маттео Політано, яким цікавиться «Наполі». Якщо ці трансфери відбудуться, то італійський клуб спробує
    • Сьогодні, 12:15
    • Розсилка
    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар
    Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар

    Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А

    «Сампдорія» розглядає кандидатуру нападника «Шахтаря» Факундо Феррейри в якості заміни Джанлуці Капрарі.

    Про це повідомляє Sky Sport Italia.

    Капрарі може перейти в «Сассуоло» з метою замінити Маттео Політано, яким цікавиться «Наполі».

    Якщо ці трансфери відбудуться, то італійський клуб спробує придбати аргентинського форварда «Шахтаря».

    Раніше повідомлялося про інтерес до Феррейрі з боку «Греміо» і «Фіорентини».

    У поточному сезоні 26-річний форвард провів 27 матчів у складі гірників, в яких забив 18 голів і зробив чотири асисти.

    Джерело: ua.tribuna.com

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