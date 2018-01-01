Ще один італійський клуб зацікавився нападником «Шахтаря»
- Сьогодні, 12:15
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Факундо Феррейра. Фото: ФК Шахтар
Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А
«Сампдорія» розглядає кандидатуру нападника «Шахтаря» Факундо Феррейри в якості заміни Джанлуці Капрарі.
Про це повідомляє Sky Sport Italia.
Капрарі може перейти в «Сассуоло» з метою замінити Маттео Політано, яким цікавиться «Наполі».
Якщо ці трансфери відбудуться, то італійський клуб спробує придбати аргентинського форварда «Шахтаря».
Раніше повідомлялося про інтерес до Феррейрі з боку «Греміо» і «Фіорентини».
У поточному сезоні 26-річний форвард провів 27 матчів у складі гірників, в яких забив 18 голів і зробив чотири асисти.
Джерело: ua.tribuna.com