Ще один італійський клуб зацікавився нападником «Шахтаря»

Феррейра може продовжити кар'єру в Серії А

«Сампдорія» розглядає кандидатуру нападника «Шахтаря» Факундо Феррейри в якості заміни Джанлуці Капрарі. Про це повідомляє Sky Sport Italia. Капрарі може перейти в «Сассуоло» з метою замінити Маттео Політано, яким цікавиться «Наполі». Якщо ці трансфери відбудуться, то італійський клуб спробує