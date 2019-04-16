Хавбек «Тоттенхема» Мін пожертвував £100 тисяч жертвам лісової пожежі в Південній Кореї



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«Я вірю, що гроші не мають значення. В даний час головна думка - це зробити щось для жертв»

Півзахисник англійського клубу «Тоттенхем Хотспур» Сон Хин Мін пожертвував £100 тисяч (близько € 116 тисяч) жертвам лісової пожежі в Південній Кореї.

Нагадаємо, в Південній Кореї розгорілася масштабна лісова пожежа, яка виникла через іскру від трансформатора. Пожежа розпочалася 4 квітня вночі та швидко перекинувся на гірські схили, де ростуть хвойні ліси. Сильні пориви вітру роздули вогонь, який охопив 250 гектарів лісистих гір. Полум'я дісталося до житлових будинків і парковок, в результаті вже знищено 120 будинків.

«Я вірю, що гроші не мають значення. В даний час головна думка - це зробити щось для жертв», - цитує корейського футболіста Squawka.

Джерело: Чемпионат.com