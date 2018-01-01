Хемілтон прибрав всі пости з Instagram після гендерного скандалу
- Вчора, 22:23
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Льюїс Хемілтон. Фото: Eurosport
Cитуація виникла з його племінником кілька днів томуПілот Формули-1 Льюїс Хемілтон вирішив кардинально видозмінити свою соціальну мережу після ситуації, яка виникла з його племінником кілька днів тому.
Гонщик Mercedes побачив костюм свого племінника, після чого записав відео для Instagram, публічно розкритикувавши його образ - хлопчик одягнув костюм принцеси.
«Хлопці не носять сукні принцес!», - вигукнув гонщик, чим викликав на себе гнів багатьох людей в мережі.
Через численні звинувачення і негативні реакції британцеві довелося видалити відео і принести вибачення.
Судячи з усього, ця ситуація розгнівала Хемілтона настільки, що він вирішив прибрати з Instagram, на який підписані більше п'яти мільйонів чоловік, всі фотографії та ролики.
Джерело: sportarena.com