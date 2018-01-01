Хемілтон прибрав всі пости з Instagram після гендерного скандалу

Cитуація виникла з його племінником кілька днів тому

Пілот Формули-1 Льюїс Хемілтон вирішив кардинально видозмінити свою соціальну мережу після ситуації, яка виникла з його племінником кілька днів тому. Гонщик Mercedes побачив костюм свого племінника, після чого записав відео для Instagram, публічно розкритикувавши його образ - хлопчик одягнув костюм принцеси. «Хлопці не носять сукні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Льюїс Хемілтон. Фото: Eurosport

Cитуація виникла з його племінником кілька днів тому

Пілот Формули-1 Льюїс Хемілтон вирішив кардинально видозмінити свою соціальну мережу після ситуації, яка виникла з його племінником кілька днів тому.

Гонщик Mercedes побачив костюм свого племінника, після чого записав відео для Instagram, публічно розкритикувавши його образ - хлопчик одягнув костюм принцеси.

«Хлопці не носять сукні принцес!», - вигукнув гонщик, чим викликав на себе гнів багатьох людей в мережі.

Через численні звинувачення і негативні реакції британцеві довелося видалити відео і принести вибачення.

Судячи з усього, ця ситуація розгнівала Хемілтона настільки, що він вирішив прибрати з Instagram, на який підписані більше п'яти мільйонів чоловік, всі фотографії та ролики.

Джерело: sportarena.com