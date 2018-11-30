Херсонський «Дніпро» підписав контракт із колишнім захисником «Динамо»



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Філіп Матвієнко Фото: УХЛ

Лінія захисту херсонців поповнилася чемпіоном України

На адресу Української хокейної ліги надійшов дозаявочний список від херсонського «Дніпра».

Клуб уклав контракт із захисником Філіпом Матвієнком, якого раніше відзаявив МХК «Динамо».

У поточному розіграші чемпіонату в складі харків'ян Матвієнко провів 18 матчів і набрав 10 (3 + 7) очок при показнику корисності -10, був помічником капітана.

Минулий сезон 21-річний захисник провів в «Донбасі», з яким виграв золоті медалі чемпіонату.

Тоді ж Матвієнко дебютував у національній збірній України, зігравши на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1Б.

З 2014 по 2017 рік хокеїст виступав в харківському «Вітязі», за який зіграв 66 матчів, в тому числі шість у плей-офф.

Наступний матч «Дніпро» зіграє 1 грудня в Києві проти «Крижаних Вовків». Початок зустрічі о 16:30.