Хокейний «Дніпро» підсилиться найрезультативнішим захисником чемпіонату України-2015/16
-
Розсилка
Сергій Афанасьєв
Останній сезон Афанасьєв провів в чемпіонаті Румунії
Російський захисник Сергій Афанасьєв в сезоні 2018/19 буде захищати кольори новоствореного ХК «Дніпро».
24-річний хокеїст раніше вже виступав в чемпіонаті України.
У сезоні 2015/16 він виграв срібні медалі з київськими «Дженералз», ставши найрезультативнішим захисником сезону - 51 гра, 67 очок (25 + 42).
Наступний сезон Сергій також почав у складі «генералів», але після перейшов в «Кривбас» і став бронзовим призером Української хокейної ліги з криворіжцям.
Останній сезон Афанасьєв провів в чемпіонаті Румунії, де грав за «Стяуа».
Там його статистика склала 16 матчів регулярного чемпіонату 9 (3 + 6) і вісім ігор плей-офф 3 (1+2).
Джерело: xsport.ua