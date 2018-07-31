Хокейний «Дніпро» підсилиться найрезультативнішим захисником чемпіонату України-2015/16



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Сергій Афанасьєв

Останній сезон Афанасьєв провів в чемпіонаті Румунії

Російський захисник Сергій Афанасьєв в сезоні 2018/19 буде захищати кольори новоствореного ХК «Дніпро».

24-річний хокеїст раніше вже виступав в чемпіонаті України.

У сезоні 2015/16 він виграв срібні медалі з київськими «Дженералз», ставши найрезультативнішим захисником сезону - 51 гра, 67 очок (25 + 42).

Наступний сезон Сергій також почав у складі «генералів», але після перейшов в «Кривбас» і став бронзовим призером Української хокейної ліги з криворіжцям.

Останній сезон Афанасьєв провів в чемпіонаті Румунії, де грав за «Стяуа».

Там його статистика склала 16 матчів регулярного чемпіонату 9 (3 + 6) і вісім ігор плей-офф 3 (1+2).

Джерело: xsport.ua