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    Хокейний «Дніпро» підсилиться найрезультативнішим захисником чемпіонату України-2015/16

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    Сергій Афанасьєв - Хокейний «Дніпро» підсилиться найрезультативнішим захисником чемпіонату України-2015/16
    Сергій Афанасьєв

    Останній сезон Афанасьєв провів в чемпіонаті Румунії

    Російський захисник Сергій Афанасьєв в сезоні 2018/19 буде захищати кольори новоствореного ХК «Дніпро».

    24-річний хокеїст раніше вже виступав в чемпіонаті України.

    У сезоні 2015/16 він виграв срібні медалі з київськими «Дженералз», ставши найрезультативнішим захисником сезону - 51 гра, 67 очок (25 + 42).

    Наступний сезон Сергій також почав у складі «генералів», але після перейшов в «Кривбас» і став бронзовим призером Української хокейної ліги з криворіжцям.

    Останній сезон Афанасьєв провів в чемпіонаті Румунії, де грав за «Стяуа».

    Там його статистика склала 16 матчів регулярного чемпіонату 9 (3 + 6) і вісім ігор плей-офф 3 (1+2).

    Джерело: xsport.ua

    чемпіонат України хокей
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