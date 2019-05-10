  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Хет-трик Обамеянга знищив «Валенсію» в другому півфіналі Ліги Європи (відео)

    • Розсилка
    Обамеянг забив три м'ячі&nbsp;&laquo;Арсеналу&raquo; - Хет-трик Обамеянга знищив «Валенсію» в другому півфіналі Ліги Європи (відео)
    Обамеянг забив три м'ячі «Арсеналу»
    Yahoo!Sports

    Лондонський «Арсенал» впевнено вийшов у фінал Ліги Європи

    «Валенсія» (Іспанія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 2:4

    Голи: 1:0 – Гамейро (11). 1:1 – Обамеянг (17). 1:2 – Ляказетт (50). 2:2 – Гамейро (58). 2:3 – Обамеянг (69). 2:4 – Обамеянг (89).

    Перший матч – 1:3

    «Валенсія»: Нето – Гайя, Пауліста, Гарай, Піччіні (Солер, 56) – Гуедеш (Торрес, 71), Коклен, Парехо, Васс – Гамейро, Родріго (Міна, 71). Тренер – Гарсія Тораль Марселіно.
    «Арсенал»: Чех – Монреаль, Папастатопулос, Косельни – Мейтленд-Найлс, Торрейра (Гюендузі, 80), Джака, Колашинац (Мустафі, 71), Озіл (Мхітарян, 62) – Обамеянг, Ляказетт. Тренер – Унаі Емері.
    Суддя: Данні Маккелі (Нідерланди).
    Попередження: Гарай (38), Гайя (43) – Озіл (63).
    9 травня. Валенсія. Стадіон «Месталья» 

    Лондонці, маючи в запасі два м’ячі домашньої перемоги після першог матчу, не поспішали форсувати події на початку другої зустрічі в півфіналі Ліги Європи.

    Іспанцям натомість поспішати було куди. То ж вони вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Гуедеш стрімко пройшов від центра поля до карного майданчика, віддав врозріз на Родріго, а той прострілив далі на Гамейро, якому залишилося лише підправити м’яч у сітку.

    Перший гол Гамейро

    Гостей такий перебіг зовсім не знітив. За якісь шість хвилин вони відігралися. Обамеянг підступним ударом з-за лінії карного майданчика змусив трибуни «Местальї» замовкнути.

    Перший гол Обамеянга

    Надалі лондонці зосереджено діяли на своїй половині, не дозволяючи господарям надто небезпечно загрожувати воротам.

    На початку другої 45-хвилинки гості знову шокували господарів. Ляказетт поблизу 11-метрової позначки накрутив захисників та влучно пробив у кут воріт.

    Гол Ляказетта

    Господарі попри надто складне становище здаватися не бажали. І вже за вісім хвилин зрівняли рахунок. Гамейро фактично забіг з м’ячем у ворота.

    Другий гол Гамейро

    Та господарі, схоже, занадто перегоріли в бажанні відігратися. Захист «Валенсії» часто помилявся. І згодом «Арсенал» втретє скористався цим. Обамеянг замкнув фланговий простріл.

    Надалі іспанці психологічно попливли, фактично дограючи матч.

    Наприкінці основного ігрового часу Обамеянг встиг зробити хет-трик, остаточно розтрощивши амбіції господарів.  

    Уже після фінального свистка господарі не стримали емоцій, то ж на полі спалахнула невелика сутичка.

     Читайте також: Тренер «Шахтаря» претендує на посаду наставника італійського гранда
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Арсенал (Лондон) ФК Валенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ