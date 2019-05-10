Хет-трик Обамеянга знищив «Валенсію» в другому півфіналі Ліги Європи (відео)



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Обамеянг забив три м'ячі «Арсеналу» Yahoo!Sports

Лондонський «Арсенал» впевнено вийшов у фінал Ліги Європи

«Валенсія» (Іспанія) – «Арсенал» (Лондон, Англія) – 2:4

Голи: 1:0 – Гамейро (11). 1:1 – Обамеянг (17). 1:2 – Ляказетт (50). 2:2 – Гамейро (58). 2:3 – Обамеянг (69). 2:4 – Обамеянг (89).

Перший матч – 1:3

«Валенсія»: Нето – Гайя, Пауліста, Гарай, Піччіні (Солер, 56) – Гуедеш (Торрес, 71), Коклен, Парехо, Васс – Гамейро, Родріго (Міна, 71). Тренер – Гарсія Тораль Марселіно.

«Арсенал»: Чех – Монреаль, Папастатопулос, Косельни – Мейтленд-Найлс, Торрейра (Гюендузі, 80), Джака, Колашинац (Мустафі, 71), Озіл (Мхітарян, 62) – Обамеянг, Ляказетт. Тренер – Унаі Емері.

Суддя: Данні Маккелі (Нідерланди).

Попередження: Гарай (38), Гайя (43) – Озіл (63).

9 травня. Валенсія. Стадіон «Месталья»

Лондонці, маючи в запасі два м’ячі домашньої перемоги після першог матчу, не поспішали форсувати події на початку другої зустрічі в півфіналі Ліги Європи.

Іспанцям натомість поспішати було куди. То ж вони вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Гуедеш стрімко пройшов від центра поля до карного майданчика, віддав врозріз на Родріго, а той прострілив далі на Гамейро, якому залишилося лише підправити м’яч у сітку.

Перший гол Гамейро

Гостей такий перебіг зовсім не знітив. За якісь шість хвилин вони відігралися. Обамеянг підступним ударом з-за лінії карного майданчика змусив трибуни «Местальї» замовкнути.

Перший гол Обамеянга

Надалі лондонці зосереджено діяли на своїй половині, не дозволяючи господарям надто небезпечно загрожувати воротам.

На початку другої 45-хвилинки гості знову шокували господарів. Ляказетт поблизу 11-метрової позначки накрутив захисників та влучно пробив у кут воріт.

Гол Ляказетта

Господарі попри надто складне становище здаватися не бажали. І вже за вісім хвилин зрівняли рахунок. Гамейро фактично забіг з м’ячем у ворота.

Другий гол Гамейро

Та господарі, схоже, занадто перегоріли в бажанні відігратися. Захист «Валенсії» часто помилявся. І згодом «Арсенал» втретє скористався цим. Обамеянг замкнув фланговий простріл.

Надалі іспанці психологічно попливли, фактично дограючи матч.

Наприкінці основного ігрового часу Обамеянг встиг зробити хет-трик, остаточно розтрощивши амбіції господарів.

Уже після фінального свистка господарі не стримали емоцій, то ж на полі спалахнула невелика сутичка.