«Хімік» програв перший матч 1/8 фіналу волейбольного Кубку ЄКВ
- Сьогодні, 19:13
-
Розсилка
Южненська команда поступилася на виїзді німецькому «Палмбергу»
«Хімік» програв німецькому «Палмбергу» у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ, що проходив у Шверіні.
Ця поразка стала першою для южненської команди у нинішньому сезоні, інформує офіційний сайт клубу.
Матч-відповідь відбудеться у Южному 6 лютого.
Для того, щоб пробитися у наступний раунд, «Хіміку» необхідно перемогти у матчі, не програвши більше однієї партії, а потім і у додатковому сеті.
До цього «Хіміку» належить провести ще чотири гри: два півфінальні матчі Кубку України (28-29 січня у Запоріжжі з «Орбітою»), а потім, вже у Южному, у чемпіонаті України проти найближчого конкурента – луцької «Волині» (2-3 лютого).
Кубок ЄКВ з волейболу сезону-2017/18
1/8 фіналу
«Палмберг» (Шверін, Німеччина) – «Хімік» (Україна) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:14)