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    «Хімік» програв перший матч 1/8 фіналу волейбольного Кубку ЄКВ

    Южненська команда поступилася на виїзді німецькому «Палмбергу»
    «Хімік» програв німецькому «Палмбергу» у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ, що проходив у Шверіні. Ця поразка стала першою для южненської команди у нинішньому сезоні, інформує офіційний сайт клубу. Матч-відповідь відбудеться у Южному 6 лютого. Для того, щоб пробитися у наступний раунд, «Хіміку» необхідно
    • Сьогодні, 19:13
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    Фото ВК &laquo;Хімік&raquo;
    Фото ВК «Хімік»

    Южненська команда поступилася на виїзді німецькому «Палмбергу»

    «Хімік» програв німецькому «Палмбергу» у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ, що проходив у Шверіні.

    Ця поразка стала першою для южненської команди у нинішньому сезоні, інформує офіційний сайт клубу.

    Матч-відповідь відбудеться у Южному 6 лютого.

    Для того, щоб пробитися у наступний раунд, «Хіміку» необхідно перемогти у матчі, не програвши більше однієї партії, а потім і у додатковому сеті.

    До цього «Хіміку» належить провести ще чотири гри: два півфінальні матчі Кубку України (28-29 січня у Запоріжжі з «Орбітою»), а потім, вже у Южному, у чемпіонаті України проти найближчого конкурента – луцької «Волині» (2-3 лютого).

    Кубок ЄКВ з волейболу сезону-2017/18

    1/8 фіналу

    «Палмберг» (Шверін, Німеччина) – «Хімік» (Україна) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:14)

    Волейбол
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