Южненська команда поступилася на виїзді німецькому «Палмбергу»

«Хімік» програв німецькому «Палмбергу» у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ, що проходив у Шверіні. Ця поразка стала першою для южненської команди у нинішньому сезоні, інформує офіційний сайт клубу. Матч-відповідь відбудеться у Южному 6 лютого. Для того, щоб пробитися у наступний раунд, «Хіміку» необхідно



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Фото ВК «Хімік»

Южненська команда поступилася на виїзді німецькому «Палмбергу»

«Хімік» програв німецькому «Палмбергу» у першому матчі 1/8 фіналу Кубку ЄКВ, що проходив у Шверіні.

Ця поразка стала першою для южненської команди у нинішньому сезоні, інформує офіційний сайт клубу.

Матч-відповідь відбудеться у Южному 6 лютого.

Для того, щоб пробитися у наступний раунд, «Хіміку» необхідно перемогти у матчі, не програвши більше однієї партії, а потім і у додатковому сеті.

До цього «Хіміку» належить провести ще чотири гри: два півфінальні матчі Кубку України (28-29 січня у Запоріжжі з «Орбітою»), а потім, вже у Южному, у чемпіонаті України проти найближчого конкурента – луцької «Волині» (2-3 лютого).

Кубок ЄКВ з волейболу сезону-2017/18

1/8 фіналу

«Палмберг» (Шверін, Німеччина) – «Хімік» (Україна) – 3:0 (25:16, 25:15, 25:14)