«Хімік» став бронзовим призером Суперліги з баскетболу

Бронза сезону 2017/2018 відправляється в Южне

Южненський «Хімік» здобув перемогу в третьому матчі бронзової серії Суперліги, здолавши на виїзді «Миколаїв». Гості впевнено виграли першу половину матчу, отримавши перед великою перервою 19 очок переваги. Однак, втративши концентрацію, южненці дозволили «Миколаєву» не тільки скоротити відставання, а й в



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«Миколаїв» – «Хімік». Фото: ФБУ

Бронза сезону 2017/2018 відправляється в Южне

Южненський «Хімік» здобув перемогу в третьому матчі бронзової серії Суперліги, здолавши на виїзді «Миколаїв».

Гості впевнено виграли першу половину матчу, отримавши перед великою перервою 19 очок переваги. Однак, втративши концентрацію, южненці дозволили «Миколаєву» не тільки скоротити відставання, а й в результаті повністю відіграти відрив, який по ходу матчу досягав 21 очка, а три поспіль потрапляння від Попова встановили рівний рахунок на табло за хвилину до кінця основного часу зустрічі.

Проробивши величезну роботу, «корабели» могли продовжувати серію, проте вирішальний крок зробити не змогли - перемогу южненцям приніс Колтер, який набрав в проході 2 очка і вивів «Хімік» вперед за 4 секунди до кінця матчу.

«Миколаїв» міг виривати перемогу, проте абсолютно вільний триочковий кидок у виконанні все того ж Попова виявився неточним. Бронза сезону 2017/2018 відправляється в Южне.

Суперліга з баскетболу

Матч за третє місце

«Миколаїв» – «Хімік» - 66:68 (14:22, 15:26, 20:12, 17:8)

«Миколаїв»: Кушніров 18 + 4 підбирання, Мусієнко 5 + 8 підбирань, Носков 3, Онуфрієв 1, Тонченко 0 + 4 передачі – старт, Давидюк 12, Попов 11 + 4 передачі, Анікієнко 6 + 5 підбирань, Хохоник 4, Іванов 3, Жуковський 3

«Хімік»: Колтер 20 + 6 підбирань + 4 передачі, Еріанс 13 + 9 підбирань, Павлов 8, Петров 7 + 12 підбирань, Сидоров 4 – старт, Антіпов 6, Мальчевський 6 + 4 підбирання, Рябчук 4 + 4 передачі, Марченко 0