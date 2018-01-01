«Хімік» став першим півфіналістом Кубку України

«Хімік» здобув впевнену перемогу над своїм дублюючим складом

Южненський «Хімік» став першим півфіналістом Кубка України з баскетболу. У другій грі проти свого дублюючого складу «Хімік» здобув впевнену перемогу та пройшов до півфіналу Кубку України, інформує прес-служба Федерації баскетболу України. Перша команда «Хіміка» відкрила рахунок в матчі вже через 30 секунд



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Фото: ФБУ

«Хімік» здобув впевнену перемогу над своїм дублюючим складом

Южненський «Хімік» став першим півфіналістом Кубка України з баскетболу.

У другій грі проти свого дублюючого складу «Хімік» здобув впевнену перемогу та пройшов до півфіналу Кубку України, інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

Перша команда «Хіміка» відкрила рахунок в матчі вже через 30 секунд після його початку, коли молодий українець Кирило Марченко забив два з проходу. Проте, відразу після цього свою відповідь продемонстрували і дублери, які зусиллями Шорсткого, а потім Ніколенко зуміли вийти вперед.

Після цього гра деякий час була рівною, поки за рахунку 10:9 на користь номінальних господарів перша команда «Хіміка» не організувала ривок та не пішла у відрив після легких балів від Колтера та Мальчевського. Завершився ж перший період за рахунку 23:15.

В другій чверті розігрався все той же легіонер южненців – Дерік Колтер, який забив два дальніх та віддалив свою команду у рахунку ще далі. Загалом же пара Петров-Колтер набрала 28 балів за першу половину, з 50 командних. 50:30 після першої половини.

В другій половині матчу Хіміку-2 створити чудо не вдалося, відповідно підопічні Валерія Степановського перегравали своїх опонентів по усім статтям.

Цікавим фактом стало те, що вже після закінчення третьої чверті В’ячеслав Петров мав у своєму активі трипл-дабл: 11 очок, 11 підбирань та 10 передач.

Заключні хвилини матчу обидва тренери догравали гравцями, які зазвичай не отримують багато ігрового часу, проте це не завадило Хіміку набрати сотню – 10:57, саме з таким рахунком «Хімік» здобуває путівку до 1/2 фіналу Кубку України.