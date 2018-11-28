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    Новини

    «Хімік» здобув перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ

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    <span>Таким чином, &laquo;домашнє завдання&raquo; южненки, хоч і з чималими складнощами, все ж виконали на &laquo;відмінно&raquo;</span> - «Хімік» здобув перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ
    Таким чином, «домашнє завдання» южненки, хоч і з чималими складнощами, все ж виконали на «відмінно»
    Фото: fvu.in.ua

    Підопічні Андрія Романовича зуміли здобути перемогу з максимально прийнятним рахунком

    27 листопада відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ 2018/19.

    Южненський «Хімік» здобув перемогу в першому домашньому матчі над угорською командою «Светельські» з рахунком 3:1.

    Найкращим снайпером матчу стала Діана Карпець, яка набрала 20 очок (7 блоків, 3 ейси).

    Кубок ЄКВ

    1/16 фіналу (перший матч)

    Жінки

    «Хімік» (Южне, Україна) - «Светельські» (Угорщина) 3:1 (28:26, 20:25, 25:15, 25:23)

    «Хімік»: Дрозд (набрала 16 очок), Напалкова (3), Дудник (13), Карпець (20), Микитюк (8), Бойко (13); Нємцева (л), Степановська (1), Великоконь

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