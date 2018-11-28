«Хімік» здобув перемогу в першому матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ
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Таким чином, «домашнє завдання» южненки, хоч і з чималими складнощами, все ж виконали на «відмінно»
Фото: fvu.in.ua
Підопічні Андрія Романовича зуміли здобути перемогу з максимально прийнятним рахунком
27 листопада відбулися перші матчі 1/16 фіналу Кубку ЄКВ 2018/19.
Южненський «Хімік» здобув перемогу в першому домашньому матчі над угорською командою «Светельські» з рахунком 3:1.
Найкращим снайпером матчу стала Діана Карпець, яка набрала 20 очок (7 блоків, 3 ейси).
Кубок ЄКВ
1/16 фіналу (перший матч)
Жінки
«Хімік» (Южне, Україна) - «Светельські» (Угорщина) 3:1 (28:26, 20:25, 25:15, 25:23)
«Хімік»: Дрозд (набрала 16 очок), Напалкова (3), Дудник (13), Карпець (20), Микитюк (8), Бойко (13); Нємцева (л), Степановська (1), Великоконь