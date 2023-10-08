Гімнаст Чепурний здобув для України «бронзу» Чемпіонату світу
Чепурний став третім у фіналі опорного стрибка, отримавши у сумі 14,766 бала
21-річний черкащанин Назар Чепурний здобув для України бронзову нагороду Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики, який проходить у Антверпені (Бельгія).
Наш спортсмен став третім у фіналі опорного стрибка, отримавши у сумі 14,766 бала. Ця медаль стала дебютною для Чепурного на дорослих чемпіонатах світу.
Ще один наш гімнаст Ігор Радівілов зупинився за крок від нагороди, посівши підсумкове четверте місце з результатом 14,750 бала.
Опорний стрибок. Фінал (чоловіки)
- Джейк Джерман (Велика Британія) – 15.050 бала
- Хой Янг (США) – 14.849 бала
- Назар Чепурний (Україна) – 14.766 бала
- Ігор Радівілов (Україна) – 14.750 бала
Для українців фінал опорного стрибка був другим у межах Чемпіонату світу. Першим був виступ Іллі Ковтуна в особистому багатоборстві. Тут українець здобув срібну медаль.
Нагадаємо, що чоловіча команда України зі спортивної гімнастики на цьому Чемпіонаті світу відібралась на Олімпіаду-2024 в Парижі. Це означає, що Україна буде представлена на Олімпійських Іграх повною квотою у п'ять гімнастів та виступатиме у командних та індивідуальних змаганнях
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