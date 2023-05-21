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Гімнастка Онопрієнко здобуває для України перше за 18 років індивідуальне «золото» чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Гімнастка Онопрієнко здобуває для України перше за 18 років індивідуальне «золото» чемпіонату Європи
Онопрієнко здобула першу особиста медаль на чемпіонатах Європи
фото: Simone Ferraro (European Gymnastics)

Онопрієнко завоювала золоту нагороду у вправах з обручем

Українка Вікторія Онопрієнко здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Онопрієнко завоювала золоту нагороду у вправах з обручем. Вона набрала 33,250 балів.

Вікторія стала першою українською чемпіонкою Європи в індивідуальних змаганнях з 2005 року. Тоді золото здобула Наталія Годунко у вправах зі стрічкою.

Також це перша особиста медаль для збірної після Чемпіонату Європи 2019 року, коли Влада Нікольченко здобула бронзу у вправах з булавами.

Для Онопрієнко це перша особиста медаль на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, що збірна України з художньої гімнастики також здобула срібло у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи у Баку.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Баку, Азербайджан

Обруч

  1. Вікторія Онопрієнко (Україна) – 33,250
  2. Аді Ася Кац (Ізраїль) – 32,600
  3. Боряна Калейн (Болгарія) – 33,250
Джерело
Теги: художня гімнастика Вікторія Онопрієнко

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