Гімнастка Онопрієнко здобуває для України перше за 18 років індивідуальне «золото» чемпіонату Європи
Онопрієнко завоювала золоту нагороду у вправах з обручем
Українка Вікторія Онопрієнко здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.
Онопрієнко завоювала золоту нагороду у вправах з обручем. Вона набрала 33,250 балів.
Вікторія стала першою українською чемпіонкою Європи в індивідуальних змаганнях з 2005 року. Тоді золото здобула Наталія Годунко у вправах зі стрічкою.
Також це перша особиста медаль для збірної після Чемпіонату Європи 2019 року, коли Влада Нікольченко здобула бронзу у вправах з булавами.
Для Онопрієнко це перша особиста медаль на чемпіонатах Європи.
Нагадаємо, що збірна України з художньої гімнастики також здобула срібло у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи у Баку.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Баку, Азербайджан
Обруч
- Вікторія Онопрієнко (Україна) – 33,250
- Аді Ася Кац (Ізраїль) – 32,600
- Боряна Калейн (Болгарія) – 33,250
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