Гімнастка Онопрієнко здобуває для України перше за 18 років індивідуальне «золото» чемпіонату Європи

Онопрієнко завоювала золоту нагороду у вправах з обручем

Українка Вікторія Онопрієнко здобула «золото» на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

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Онопрієнко завоювала золоту нагороду у вправах з обручем. Вона набрала 33,250 балів.

Вікторія стала першою українською чемпіонкою Європи в індивідуальних змаганнях з 2005 року. Тоді золото здобула Наталія Годунко у вправах зі стрічкою.

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Також це перша особиста медаль для збірної після Чемпіонату Європи 2019 року, коли Влада Нікольченко здобула бронзу у вправах з булавами.

Для Онопрієнко це перша особиста медаль на чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, що збірна України з художньої гімнастики також здобула срібло у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи у Баку.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

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Баку, Азербайджан

Обруч