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Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Українки здобули медаль за сумою оцінок індивідуальних спортсменок і дорослих команд в групових вправах

Медаль у командному багатоборстві стала першою з 2020 року для України на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Збірна України з художньої гімнастики здобула срібло у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи у Баку.

Українки здобули медаль за сумою оцінок індивідуальних спортсменок і дорослих команд в групових вправах.

У індивідуальній першості Україну представили: Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Поліна Городнича.

У групових вправах: Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва, Єлизавета Азза.

Це перша з 2020 року медаль України на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.

Перемогу здобула Болгарія.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики

Баку, Азербайджан

Командне багатоборство

  1. Болгарія – 324,500
  2. Україна – 311,800
  3. Ізраїль – 310,200
Джерело
Теги: художня гімнастика

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