Україна здобула «срібло» на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Медаль у командному багатоборстві стала першою з 2020 року для України на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики
Збірна України з художньої гімнастики здобула срібло у командному багатоборстві на чемпіонаті Європи у Баку.
Українки здобули медаль за сумою оцінок індивідуальних спортсменок і дорослих команд в групових вправах.
У індивідуальній першості Україну представили: Вікторія Онопрієнко, Поліна Каріка, Поліна Городнича.
У групових вправах: Анастасія Возняк, Єва Мелещук, Марія Височанська, Дарина Дуда, Діана Баєва, Єлизавета Азза.
Це перша з 2020 року медаль України на Чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.
Перемогу здобула Болгарія.
Чемпіонат Європи з художньої гімнастики
Баку, Азербайджан
Командне багатоборство
- Болгарія – 324,500
- Україна – 311,800
- Ізраїль – 310,200
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