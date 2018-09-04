ХК «Донбас» віддав свого воротаря в оренду у харківське «Динамо»



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Владислав Гурко. Фото ХК «Донбас»

Владислав Гурко знову виступатиме за харківську команду

Воротар донецького «Донбасу» Владислав Гурко почне сезон-2018/19 у складі молодіжного хокейного клубу «Динамо».

Гурко відправиться до Харкова на правах оренди, інформує офіційний сайт клубу з Донецька.

Перед початком минулого сезону Владислав також був відданий в оренду «Динамо».

У регулярному сезоні 18-річний воротар провів 40 матчів і ще п’ять у плей-офф, пропустивши 166 + 29 шайб (коефіцієнти надійності 4,14 і 5,8 відповідно).

«Хокейний клуб «Донбас» бажає удачі Владиславу Гурку», - йдеться у повідомленні прес-служби донецького клубу.

Нагадаємо, напередодні Українська хокейна ліга представила промо-ролик нового сезону.