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    ХК «Донбас» віддав свого воротаря в оренду у харківське «Динамо»

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    Владислав Гурко. Фото ХК &laquo;Донбас&raquo; - ХК «Донбас» віддав свого воротаря в оренду у харківське «Динамо»
    Владислав Гурко. Фото ХК «Донбас»

    Владислав Гурко знову виступатиме за харківську команду

    Воротар донецького «Донбасу» Владислав Гурко почне сезон-2018/19 у складі молодіжного хокейного клубу «Динамо».

    Гурко відправиться до Харкова на правах оренди, інформує офіційний сайт клубу з Донецька.

    Перед початком минулого сезону Владислав також був відданий в оренду «Динамо».

    У регулярному сезоні 18-річний воротар провів 40 матчів і ще п’ять у плей-офф, пропустивши 166 + 29 шайб (коефіцієнти надійності 4,14 і 5,8 відповідно).

    «Хокейний клуб «Донбас» бажає удачі Владиславу Гурку», - йдеться у повідомленні прес-служби донецького клубу.

    Нагадаємо, напередодні Українська хокейна ліга представила промо-ролик нового сезону.

    чемпіонат України хокей
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