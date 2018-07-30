ХК «Кременчук» переглядає відразу двох хокеїстів з Білорусі



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Антон Бревід. Фото ХК «Кременчук»

Антон Бревід і Владислав Бельський можуть продовжити кар'єру в Україні

На першому навчально-тренувальному зборі ХК «Кременчук» у сезоні-2018/19 займаються два захисника з Білорусі.

Вони проходять перегляд у кременчуцькій команді, інформує офіційний сайт клубу.

Це – вихованці мінської «Юності»: 21-річний Антон Бревід і 23-річний Владислав Бельський.

Антон Бревід (178 см, 75 кг) – універсальний хокеїст, який може зіграти також у нападі.

У сезоні-2016/17 дебютував у дорослому хокеї в білоруської Екстралізі у ХК «Брест», а минулий сезон провів у фінському клубі другої ліги «Раахе-Кіекко», набравши у 19 іграх 8 (4 + 4) очок.

Владислав Бельський (190 см, 95 кг) також дебютував у ХК «Брест» у сезоні-2016/17, потім поїхав у шведські клуби другої ліги, де грав за «Мотола», «Осбі» та «Троллхаттанс», провівши там 50 ігор, набравши 21 (8 + 13) бал.

Нагадаємо, «Кременчук» переглядає російського форварда.