Хокеїст збірної України гратиме в американській лізі



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Гліб Кривошапкін спробує себе на новому рівні УХЛ

Гліб Кривошапкін раніше виступав за «Кременчук»

Як повідомляє сайт клубу Ogden Mustangs, що виступає в північноамериканській WSHL, контракт з клубом підписав український нападник Гліб Кривошапкін.

Останні два сезони 19-річний форвард провів у складі «Кременчука», ставши з «міщанами» володарем срібних і бронзових медалей чемпіонату України. Всього в команді Олександра Савицького нападник зіграв 90 матчів, набравши 52 (28 + 24) очки при показнику корисності +21.

На юніорському та молодіжному рівні Кривошапкін виступав в київському «Беркуті» в командах U16, U18 і U20 вигравав золоті медалі чемпіонату України, золоті і срібні медалі чемпіонату Білорусі.

У юніорській збірній України форвард ставав найкращим гравцем команди на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1В в 2017 році, а роком пізніше допоміг виграти золоті медалі. Також Кривошапкін провів 10 матчів у складі української команди на молодіжних чемпіонатах світу, відзначившись чотирма гольовими передачами.