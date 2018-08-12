Хокей можуть виключити з програми Олімпійських ігор



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В НХЛ поки не робили заяв з приводу реформи турніру

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет розгляне варіант з виключенням хокею з програми Олімпійських ігор.

Як повідомляє TSN, у МОК чотири варіанти реформи турніру:

1. Олімпіада проводиться за участю гравців НХЛ, як це було в період з 1998 по 2014 рік.

2. Олімпіада проводиться без участі гравців НХЛ, як це було до 1998 року і в 2018 році.

3. Олімпіада буде проводитися за аналогією з олімпійським футбольним турніром. Максимальний вік гравців - 23 роки.

4. Виключення хокейного турніру з програми Олімпійських ігор.

В НХЛ поки не робили заяв з приводу реформи турніру на Олімпійських іграх.

Раніше повідомлялося, що під загрозою зникнення з програми Олімпіади важка атлетика і бокс.

Джерело: xsport.ua