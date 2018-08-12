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    Хокей можуть виключити з програми Олімпійських ігор

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    Хокей можуть виключити з програми Олімпійських ігор

    В НХЛ поки не робили заяв з приводу реформи турніру

    Президент Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF) Рене Фазель повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет розгляне варіант з виключенням хокею з програми Олімпійських ігор.

    Як повідомляє TSN, у МОК чотири варіанти реформи турніру:

    1. Олімпіада проводиться за участю гравців НХЛ, як це було в період з 1998 по 2014 рік.

    2. Олімпіада проводиться без участі гравців НХЛ, як це було до 1998 року і в 2018 році.

    3. Олімпіада буде проводитися за аналогією з олімпійським футбольним турніром. Максимальний вік гравців - 23 роки.

    4. Виключення хокейного турніру з програми Олімпійських ігор.

    В НХЛ поки не робили заяв з приводу реформи турніру на Олімпійських іграх.

    Раніше повідомлялося, що під загрозою зникнення з програми Олімпіади важка атлетика і бокс.

    Джерело: xsport.ua

    Олімпійські ігри (Олімпіада) хокей
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