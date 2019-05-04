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    Хокейний клуб «Донбас» висмикнув із Росії оборонця збірної України

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    Пилип Пангелов-Юлдашев на чемпіонаті світу в дивізіоні 1И закинув одну шайбу - Хокейний клуб «Донбас» висмикнув із Росії оборонця збірної України
    Пилип Пангелов-Юлдашев на чемпіонаті світу в дивізіоні 1И закинув одну шайбу
    IIHF

    Пилип Пангелов-Юлдашев зараз представляє нашу національну збірну на чемпіонаті світу

    Хокейний клуб «Донбас» уклав контракт з 25-річним українським оборонцем Пилипом Пангеловим-Юлдашевим.

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    З сезону-2010/2011 і по 2014/2015 син відомого нападника збірної України Раміля Юлдашева захищав кольори ХК «Толпар» з Уфи, виступаючи в Молодіжній хокейній лізі. Пилип провів 250 матчів в МХЛ, заробивши 81 очко (28 + 53) за системою «гол + пас».

    Починаючи з сезону-2015/2016 українець виступав у Вищій хокейній лізі РФ («Зірка-ВДВ» Дмитров, «Дизель» Пенза, «Супутник» Нижній Тагіл).

    Минулий сезон Пангелов-Юлдашев виступав за ЦСК ВВС із Самари, відігравши за сезон 42 матчі.

    Всього в ВХЛ оборонець провів 165 поєдинків.

    Нещодавно Пангелов-Юлдашев дебютував у складі національної команди України. Зараз Пилип виступає в складі збірної України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B. Оборонець провів усі чотири поєдинки, при цьому заробивши 2 очки (1+1).

     Читайте також: До старту збірної України з хокею на чемпіонаті світу: склади, розклад матчів і перспективи
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    Збірна України хокей ХК Донбас
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