Хокейний клуб «Донбас» висмикнув із Росії оборонця збірної України



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Пилип Пангелов-Юлдашев на чемпіонаті світу в дивізіоні 1И закинув одну шайбу IIHF

Пилип Пангелов-Юлдашев зараз представляє нашу національну збірну на чемпіонаті світу

Хокейний клуб «Донбас» уклав контракт з 25-річним українським оборонцем Пилипом Пангеловим-Юлдашевим.

З сезону-2010/2011 і по 2014/2015 син відомого нападника збірної України Раміля Юлдашева захищав кольори ХК «Толпар» з Уфи, виступаючи в Молодіжній хокейній лізі. Пилип провів 250 матчів в МХЛ, заробивши 81 очко (28 + 53) за системою «гол + пас».

Починаючи з сезону-2015/2016 українець виступав у Вищій хокейній лізі РФ («Зірка-ВДВ» Дмитров, «Дизель» Пенза, «Супутник» Нижній Тагіл).

Минулий сезон Пангелов-Юлдашев виступав за ЦСК ВВС із Самари, відігравши за сезон 42 матчі.

Всього в ВХЛ оборонець провів 165 поєдинків.

Нещодавно Пангелов-Юлдашев дебютував у складі національної команди України. Зараз Пилип виступає в складі збірної України на чемпіонаті світу в дивізіоні 1B. Оборонець провів усі чотири поєдинки, при цьому заробивши 2 очки (1+1).