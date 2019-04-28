До старту збірної України з хокею на чемпіонаті світу: склади, розклад матчів і перспективи



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Для тренера Андрія Срюбка цей чемпіонат світу буде дебютом на такому рівні Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 28 квітня, наша команда стартує на першості планети в дивізіоні 1В зустріччю проти японців

Сьогодні, 28 квітня в Таллінні (Естонія) українська національна збірна з хокею стартує на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Переможець секстету потрапить у другий за силою ешелон світового хокею (1А), а невдаха понизиться в класі. Вочевидь саме за те, щоб не стати найгіршими, наші хлопці й боротимуться.

Торік українці виступили в дивізіоні 1B не надто вдало. Допомогло те, що в стартовому матчі наша команда здобула перемогу над Румунією 3:0, а також пізніше зачепилася за очки в грі з Литвою (поразка в овертаймі), яка в підсумку підвищилася в класі.

В інших поєдинках були болючі поразки, зокрема від Хорватії, яка закінчила турнір на останньому місці, а також Естонії та Японії.

Зараз, крім Японії, Естонії та Румунії в групі будуть збірні Польщі та Нідерландів. Поляки вилетіли з дивізіону 1A, а голландці рік тому підвищилися в класі і вважаються аутсайдерами турніру.

Календар у збірної України непростий, і перші два матчі будуть проти фаворитів – Японії, яка рік тому виграла у нас 7:1, і Польщі. Потім, ймовірно, будуть ключові матчі проти Нідерландів і Румунії, а завершуємо з господарями льоду – Естонією.

Національна команда буде працювати під керівництвом нового тренера Андрія Срюбка. Екс-оборонець збірної України отримав призначення в кінці минулого року і суттєво омолодив склад.

Останніми з викликаних на тренувальні збори перед чемпіонатом світу розташування національної команди залишили голкіпер «Білого Барсу» Кирило Кучер, оборонець «Кременчука» Олександр Боєвих та нападник «Вікторіавіль Тайґерс» Фелікс Морозов.

До Таллінна українська команда прибула із рядом гравців, які раніше не виступали на дорослих чемпіонатах світу. Серед абсолютних дебютантів команди - Артур Оґанджанян, Ігор Мережко, Пилип Пангелов-Юлдашев, Андрій Григор’єв, Вадим Мазур, Дмитро Даниленко, Олександр Пересунько, Микита Коваленко, Олег Задоєнко та Володимир Чердак.

На чемпіонаті світу-2019 у дивізіоні 1В у складі збірної України виступатимуть 22 хокеїсти.

Склад збірної України з хокею на чемпіонаті світу-2019

Воротарі

Богдан Дяченко, Артур Оґанджанян

Оборонці

Андрій Григор’єв, Ігор Мережко, Пилип Пангелов-Юлдашев, Денис Петрухно, Володимир Романенко, Данило Скрипець, Всеволод Толстушко

Нападники

Сергій Бабинець, Микита Буценко, Владислав Гаврик, Тимур Гриценко, Дмитро Даниленко, Олег Задоєнко, Микита Коваленко, Віталій Лялька, Вадим Мазур, Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Олександр Пересунько, Володимир Чердак

Підготовка до чемпіонату світу була на тлі попередніх років досить активною. Збірна почала проводити контрольні матчі ще з лютого. Двічі встигли зіграти з Польщею, організували зустріч з Румунією. На жаль, всі поєдинки були програні, але Срюбко стверджує, що в тих матчах тренери і гравці лише знайомилися один з одним.

Перед самим чемпіонатом світу Україна зіграла контрольний матч зі збірною УХЛ, а також двічі протистояла мінській «Юності». Незважаючи на ще три поразки, і тренерський штаб, і гравці говорять про досить якісну підготовку до турніру. Так чи інакше, а контрольних матчів дійсно провели більше, ніж зазвичай.

Календар матчів

28 квітня. 13:00 Україна – Японія

29 квітня. 16:30 Польща – Україна

1 травня. 13:00 Нідерланди – Україна

2 травня. 16:30 Україна – Румунія

4 травня. 20:00 Естонія – Україна

На Україну матчі транслюватиме телеканал Xsport.

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