Хокейний клуб «Крижані Вовки» підписав контракт із колишнім захисником «Білого Барса»



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Кирило Фроленко

Габаритний (197 см, 96 кг) захисник став автором першої закинутої шайби в контрольному матчі «Крижаних Вовків» проти «Кременчука»

Як повідомляє сторінка «Крижаних Вовків» в Facebook, клуб уклав контракт з 24-річним захисником Кирилом Фроленком.

Габаритний (197 см, 96 кг) захисник став автором першої закинутої шайби в контрольному матчі «Крижаних Вовків» проти «Кременчука», який завершився перемогою для київської команди (4:1).



Раніше Фроленко виступав в чемпіонаті України в складах «Львів», київського АТЕКа і «Білого Барса».

У 56 матчах за ці команди захисник набрав 14 (5+9) очок.