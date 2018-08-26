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    Хокейний клуб «Крижані Вовки» підписав контракт із колишнім захисником «Білого Барса»

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    Кирило Фроленко - Хокейний клуб «Крижані Вовки» підписав контракт із колишнім захисником «Білого Барса»
    Кирило Фроленко

    Габаритний (197 см, 96 кг) захисник став автором першої закинутої шайби в контрольному матчі «Крижаних Вовків» проти «Кременчука»

    Як повідомляє сторінка «Крижаних Вовків» в Facebook, клуб уклав контракт з 24-річним захисником Кирилом Фроленком.

    Габаритний (197 см, 96 кг) захисник став автором першої закинутої шайби в контрольному матчі «Крижаних Вовків» проти «Кременчука», який завершився перемогою для київської команди (4:1).

    Раніше Фроленко виступав в чемпіонаті України в складах «Львів», київського АТЕКа і «Білого Барса».

    У 56 матчах за ці команди захисник набрав 14 (5+9) очок.

    чемпіонат України хокей
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