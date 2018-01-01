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    Хокейний Кубок Шпенглера-2017 виграла команда Канади (відео)

    У фіналі канадці обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0
    Збірна Канади стала переможцем хокейного Кубка Шпенглера 2017 року. У фіналі турніру «кленові листки» обіграли Швейцарію – 3:0. Закинутими шайбами відзначилися Зак Бойчук, Максим Норо та Девід Макінтайр. Канадці виграють кубок Шпенглера вже третій рік поспіль. Хокеїсти збірної Канади завоювали цей кубок у 15-й раз в історії та
    • Сьогодні, 12:58
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    Збірна Канади з хокею. Фото hockeycanada.ca
    Збірна Канади з хокею. Фото hockeycanada.ca

    У фіналі канадці обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0

    Збірна Канади стала переможцем хокейного Кубка Шпенглера 2017 року.

    У фіналі турніру «кленові листки» обіграли Швейцарію – 3:0.

    Закинутими шайбами відзначилися Зак Бойчук, Максим Норо та Девід Макінтайр.

    Канадці виграють кубок Шпенглера вже третій рік поспіль.

    Хокеїсти збірної Канади завоювали цей кубок у 15-й раз в історії та зрівнялися за кількістю перемог на турнірі з господарями змагань – швейцарським «Давосом».

    Кубок Шпенглера 2017 року з хокею

    Фінал

    Канада – Швейцарія – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

    Голи: Бойчак  (Норо, Еббетт), 27:34; Норо (Бартлі, МакКлемент), 31:31; Макінтайр (Паренте), 52:19.

    хокей
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