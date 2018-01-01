Хокейний Кубок Шпенглера-2017 виграла команда Канади (відео)

У фіналі канадці обіграли збірну Швейцарії з рахунком 3:0

Збірна Канади стала переможцем хокейного Кубка Шпенглера 2017 року. У фіналі турніру «кленові листки» обіграли Швейцарію – 3:0. Закинутими шайбами відзначилися Зак Бойчук, Максим Норо та Девід Макінтайр. Канадці виграють кубок Шпенглера вже третій рік поспіль. Хокеїсти збірної Канади завоювали цей кубок у 15-й раз в історії та