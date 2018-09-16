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    Хвацькі бабусі: гравців «Манчестер Сіті» на матч вивели сестри, яким на двох 200 років (відео)

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    Венсан Компані з уболівальницями - Хвацькі бабусі: гравців «Манчестер Сіті» на матч вивели сестри, яким на двох 200 років (відео)
    Венсан Компані з уболівальницями

    Вєра Коен встановила при цьому рекорд англійської прем'єр-ліги

    На матч п'ятого туру чемпіонату Англії з футболу «Манчестер Сіті» - «Фулгем» «містян» вивели 102-річна Вєра Коен і її сестра Ольга Халон, якій 98 років.

    Віра володіє сезонним абонементом «Сіті» протягом уже 85 років і намагається не пропускати жодного домашнього матчу улюбленої команди, як і її сестра, передає ВВС.

    Вєра стала найстаршим «маскотом» в історії англійської прем'єр-ліги, але не в історії англійського футболу.

    Її випереджає 105-річний Бернард Джонс, який у 2017-м вивів гравців «Престон Норт Енд» на матч із «Шеффілд Венсдей».

    Нагадаємо, «Манчестер Сіті» без допомоги Зінченка розгромив «Фулгем» у грі чемпіонату Англії.

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