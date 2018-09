Хвацькі бабусі: гравців «Манчестер Сіті» на матч вивели сестри, яким на двох 200 років (відео)

Вєра Коен встановила при цьому рекорд англійської прем'єр-ліги

На матч п'ятого туру чемпіонату Англії з футболу «Манчестер Сіті» - «Фулгем» «містян» вивели 102-річна Вєра Коен і її сестра Ольга Халон, якій 98 років.

Віра володіє сезонним абонементом «Сіті» протягом уже 85 років і намагається не пропускати жодного домашнього матчу улюбленої команди, як і її сестра, передає ВВС.

Вєра стала найстаршим «маскотом» в історії англійської прем'єр-ліги, але не в історії англійського футболу.

Її випереджає 105-річний Бернард Джонс, який у 2017-м вивів гравців «Престон Норт Енд» на матч із «Шеффілд Венсдей».

98 year-old Olga and 102 year-old Vera are amongst our mascots today! Blues for 85 years! #cityvffc #mancity pic.twitter.com/63Zjmc8l43