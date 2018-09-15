«Манчестер Сіті» без допомоги Зінченка розгромив «Фулгем» у грі чемпіонату Англії



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Фото взяте з twitter.com/mancity

Олександр увесь матч просидів на заміні

«Манчестер Сіті» піднявся на третє місце у чемпіонаті Англії сезону-2018/19.

Команда Олександра Зінченка к п’ятому турі вдома розгромив «Фулгем».

Сам українець на полі так і не з’явився, просидівши всі 90 з невеликим хвилин у запасі.

В активі «Манчестер Сіті» наразі 13 очок, і попереду лише «Ліверпуль» і «Челсі», які мають по 15 балів.

Випередити «містян» ще може «Вотфорд», якщо виграє свій поєдинок п'ятого туру.

Чемпіонат Англії з футболу

Матч 5-го туру

«Манчестер Сіті» – «Фулгем» – 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Сане (2), 2:0 – Сільва (21), 3:0 – Стерлінг (47)

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Лапорт, Отаменді, Вокер, Делфі (Гюндоган, 67), Сільва, Фернандіньо, Стерлінг (Марез, 74), Бернарду Сілва, Сане, Агуеро (Габріел Жезус, 54).