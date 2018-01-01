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    І Новий рік не перешкода: Світоліна, Цуренко та Бондаренко вступають у боротьбу на турнірі в Австралії

    Еліна розпочинає свій матч о другій годині ночі
    Було опубліковано розклад матчів на турнірі WTA Premier Brisbane International. Усі три українки тенісистки, які беруть участь в одиночному турнірі, вступлять у боротьбу вже 1 січня. Першою вийде на корт Еліна Світоліна – об 11 годині за місцевим часом (о другій годині ночі за київським часом). Їй буде протистояти іспанка Карла
    • Сьогодні, 01:58
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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Еліна розпочинає свій матч о другій годині ночі

    Було опубліковано розклад матчів на турнірі WTA Premier Brisbane International.

    Усі три українки тенісистки, які беруть участь в одиночному турнірі, вступлять у боротьбу вже 1 січня.

    Першою вийде на корт Еліна Світоліна – об 11 годині за місцевим часом (о другій годині ночі за київським часом).

    Їй буде протистояти іспанка Карла Суарес-Наварро.

    Бондаренко зіграє з Белліс третім «запуском», а Цуренко – з Ешлі Барті вийде на центральний корт вже ввечері – не раніше 20:30 (11:30 ранку в Україні).

    Людмила Кіченок та Еліна Світоліна проведуть ще і парні матчі.

    Джерело: sapronov-tennis.org

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Людмила Кіченок Леся Цуренко
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