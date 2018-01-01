І Новий рік не перешкода: Світоліна, Цуренко та Бондаренко вступають у боротьбу на турнірі в Австралії
- Сьогодні, 01:58
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Еліна розпочинає свій матч о другій годині ночі
Було опубліковано розклад матчів на турнірі WTA Premier Brisbane International.
Усі три українки тенісистки, які беруть участь в одиночному турнірі, вступлять у боротьбу вже 1 січня.
Першою вийде на корт Еліна Світоліна – об 11 годині за місцевим часом (о другій годині ночі за київським часом).
Їй буде протистояти іспанка Карла Суарес-Наварро.
Бондаренко зіграє з Белліс третім «запуском», а Цуренко – з Ешлі Барті вийде на центральний корт вже ввечері – не раніше 20:30 (11:30 ранку в Україні).
Людмила Кіченок та Еліна Світоліна проведуть ще і парні матчі.
Monday OOP @BrisbaneTennis, highlighted by Konta-Keys, Kvitova-Kontaveit, Svitolina-CSN, Barty-Tsurenko. pic.twitter.com/d7PwFn1acU— WTA Insider (@WTA_insider) 31 грудня 2017 р.
Джерело: sapronov-tennis.org