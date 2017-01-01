Світоліна і Долгополов отримали суперників на старті турніру в Брісбені

Також суперницю отримала Леся Цуренко

У Брісбені відбулося жеребкування основної сітки першого турніру в сезоні-2018. Еліна Світоліна, посіяна під 3 номером на Brisbane International, свій перший поєдинок в новому сезоні проведе проти іспанки Карли Суарес Наварро. Леся Цуренко відкриває турнір матчем з восьмою сіяною Ешлі Барті з Австралії. Єдиний представник України в чоловічій