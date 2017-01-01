Світоліна і Долгополов отримали суперників на старті турніру в Брісбені
- Сьогодні, 16:54
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Еліна Світоліна і Олександр Долгополов. Фото: btu.org.ua
Також суперницю отримала Леся ЦуренкоУ Брісбені відбулося жеребкування основної сітки першого турніру в сезоні-2018.
Еліна Світоліна, посіяна під 3 номером на Brisbane International, свій перший поєдинок в новому сезоні проведе проти іспанки Карли Суарес Наварро.
Леся Цуренко відкриває турнір матчем з восьмою сіяною Ешлі Барті з Австралії.
Єдиний представник України в чоловічій сітці Олександр Долгополов відкривати свій сезон буде матчем з аргентинцем Дієго Шварцманом.
Нагадаємо, що дві українки зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA.
Джерело: Террикон