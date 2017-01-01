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    Світоліна і Долгополов отримали суперників на старті турніру в Брісбені

    Також суперницю отримала Леся Цуренко
    У Брісбені відбулося жеребкування основної сітки першого турніру в сезоні-2018. Еліна Світоліна, посіяна під 3 номером на Brisbane International, свій перший поєдинок в новому сезоні проведе проти іспанки Карли Суарес Наварро. Леся Цуренко відкриває турнір матчем з восьмою сіяною Ешлі Барті з Австралії. Єдиний представник України в чоловічій
    • Сьогодні, 16:54
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    Еліна Світоліна і Олександр Долгополов. Фото: btu.org.ua
    Еліна Світоліна і Олександр Долгополов. Фото: btu.org.ua

    Також суперницю отримала Леся Цуренко

    У Брісбені відбулося жеребкування основної сітки першого турніру в сезоні-2018.

    Еліна Світоліна, посіяна під 3 номером на Brisbane International, свій перший поєдинок в новому сезоні проведе проти іспанки Карли Суарес Наварро.

    Леся Цуренко відкриває турнір матчем з восьмою сіяною Ешлі Барті з Австралії.

    Єдиний представник України в чоловічій сітці Олександр Долгополов відкривати свій сезон буде матчем з аргентинцем Дієго Шварцманом.

    Нагадаємо, що дві українки зустрінуться у фіналі кваліфікації турніру WTA.

    Джерело: Террикон

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Олександр Долгополов жеребкування
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