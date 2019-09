Ібрагімович зробив рекордний хет-трик в американській МЛС (відео)

Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелексі» тричі забив у матчі проти «Спортинг Канзас Сіті»

Шведський нападник «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович зробив хет-трик у матчі чемпіонату МЛС проти «Спортинг Канзас Сіті» (7:2).

One save is not enough for Zlatan.@Ibra_official has tied the #LAGalaxy single-season goal scoring record pic.twitter.com/9JQmeHDasU