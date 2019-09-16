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    Ібрагімович зробив рекордний хет-трик в американській МЛС (відео)

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    Златан Ібрагімович - Ібрагімович зробив рекордний хет-трик в американській МЛС (відео)
    Златан Ібрагімович
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    Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелексі» тричі забив у матчі проти «Спортинг Канзас Сіті»

    Шведський нападник «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович зробив хет-трик у матчі чемпіонату МЛС проти «Спортинг Канзас Сіті» (7:2).

    Це вже другий хет-трик 37-річного футболіста поточного сезону. Також Ібрагімович з початку чемпіонату зробив 6 дублів. Загалом у його здобутку 26 м’ячів у 25-ти поєдинках.

    Відтак Ібрагімович уже став найрезультативнішим гравцем «Гелексі» за сезон. У рейтинзі бомбардирів чемпіонату швед іде другим, поступаючись партнеру по команді Карлосу Велі, у якого 28 забитих м’ячів.

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