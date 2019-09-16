Ібрагімович зробив рекордний хет-трик в американській МЛС (відео)



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Златан Ібрагімович WP

Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелексі» тричі забив у матчі проти «Спортинг Канзас Сіті»

Шведський нападник «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович зробив хет-трик у матчі чемпіонату МЛС проти «Спортинг Канзас Сіті» (7:2).

One save is not enough for Zlatan.@Ibra_official has tied the #LAGalaxy single-season goal scoring record pic.twitter.com/9JQmeHDasU — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 16, 2019

Це вже другий хет-трик 37-річного футболіста поточного сезону. Також Ібрагімович з початку чемпіонату зробив 6 дублів. Загалом у його здобутку 26 м’ячів у 25-ти поєдинках.

Відтак Ібрагімович уже став найрезультативнішим гравцем «Гелексі» за сезон. У рейтинзі бомбардирів чемпіонату швед іде другим, поступаючись партнеру по команді Карлосу Велі, у якого 28 забитих м’ячів.