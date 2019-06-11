Викривач допінгу Родченков надав нові докази порушень з боку росіян



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Григорій Родченков Фейсбук

Росіяни платили гроші за приховування позитивних допінг-тестів своїх біатлоністів

Колишній керівник Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков надав нові докази причетності росіян до порушень антидопінгових правил. Мова йде про приховування позитивних допінг-тестів російських біатлоністів.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

Раніше Родченков стверджував, що колишній президент Союзу біатлоністів Росії Алєксандр Тіхонов платив великі суми колишньому очільнику Міжнародного союза біатлоністів Андерсу Бессебергу за приховування позитивних тестів росіян.

Згодом Родченков надав документальні докази своїх тверджень та пообіцяв і надалі співробітничати з Міжнародним союзом біатлоністів.

Наразі IBU разом з поліцією ведуть розслідування щодо можливого використання допінгу російськими біатлоністами з 2011 по 2015 рік.

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