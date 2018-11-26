Ігор Бояркін та Андрій Мироненко викликані до збірної України з баскетболу



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Ігор Бояркін та Андрій Мироненко Фото взяте з сайту ukrbasket.net

У заявці чоловічої національної збірної на матчі другого ігрового вікна другого раунду кваліфікації ЧС-2019 відбулися дві зміни

Через травму не приїде до табору команди легкий форвард «Черкаських Мавп» Іван Ткаченко. Стало відомо, що також не зможе допомогти збірній Україні центровий «Київ-Баскета» В’ячеслав Петров. Бігмен столичного клубу отримав травму гомілкостопа під час кубкового матчу проти «Тернополя» і пропустить наступні чотири тижні.

Тренерський штаб збірної України відреагував на травми гравців наступними рішеннями - довикликані до табору національної команди розігруючий «Черкаських Мавп» Ігор Бояркін та форвард «Запоріжжя» Андрій Мироненко. Про це повідомляє Ukrbasket.

Бояркін, який відновився після травми, отриманої у складі збірної України на турнірі у Китаї, у листопаді повернувся до гри і взяв участь у двох матчах регулярного чемпіонату Суперліги та групового раунду Кубку Європи FIBA, а також зіграв у поєдинку 1/8 фіналу Кубку України.

Для Мироненка це дебютний виклик до національної команди. 23-річний форвард в цьому сезоні є одним із ключових гравців «Запоріжжя»: у 12 матчах національної першості українець в середньому набирає 9,5 очка, робить 3,9 підбирання та 1,4 передачі за 28 хвилин на майданчику.

До того ж у Мироненка буде можливість зіграти проти збірної Словенії на очах домашньої публіки, адже матч проти чемпіонів Європи наша команда проводитиме в оновленому ПС «Юність» в Запоріжжі.

Окрім матчу зі словенцями, на нашу команду чекає виїзний поєдинок проти Іспанії, який відбудеться 2 грудня.