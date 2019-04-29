Ігор Суркіс розповів про майбутнє Хацкевича і Циганкова в «Динамо»



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Ігор Суркіс - амбіційний президент футбольного клубу FootballHub

За старою традицією, нинішнього капітана власник київського клубу збирається продавати лишще в топ-команду

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів в інтерв'ю програмі «Профутбол» про гру команди, майбутнє головного тренера Олександра Хацкевича та лідера Віктора Циганкова.

«Хацкевич працює з тими, хто є. Команда, вважаю, прогресує, є багато молодих гравців. Так, переслідують травми, змушені грати з Вербічем в атаці. Коли відновляться Соль і Бесєдін, буде інша команда. У Хацкевича чинний контракт, після закінчення сезону сядемо, обговоримо, що робити далі.

Циганков – лідер і капітан команди. Він веде за собою команду. Може, не вистачає стабільності, але він молодий хлопець. Він стає мужиком, і з кожним сезоном буде додавати. Ми готові відпустить будь-кого, якщо буде відповідна пропозиція для клубу і футболіста.

Клуб, який захоче купити Циганкова, має буде топовим. Йому немає сенсу переходити в звичайну команду навіть з ТОП-5 чемпіонатів. Моя думка, він повинен якийсь час ще пограти в «Динамо», стати справжнім лідером і тоді розглянемо питання про його продаж», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, «Динамо» йде на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відставання від «Шахтаря» становить 7 очок. Наступний матч кияни проведуть 4 травня проти «Олександрії».