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    Ігор Суркіс розповів про майбутнє Хацкевича і Циганкова в «Динамо»

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    Ігор Суркіс - амбіційний президент футбольного клубу - Ігор Суркіс розповів про майбутнє Хацкевича і Циганкова в «Динамо»
    Ігор Суркіс - амбіційний президент футбольного клубу
    FootballHub

    За старою традицією, нинішнього капітана власник київського клубу збирається продавати лишще в топ-команду

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів в інтерв'ю програмі «Профутбол» про гру команди, майбутнє головного тренера Олександра Хацкевича та лідера Віктора Циганкова.

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    «Хацкевич працює з тими, хто є. Команда, вважаю, прогресує, є багато молодих гравців. Так, переслідують травми, змушені грати з Вербічем в атаці. Коли відновляться Соль і Бесєдін, буде інша команда. У Хацкевича чинний контракт, після закінчення сезону сядемо, обговоримо, що робити далі.

    Циганков – лідер і капітан команди. Він веде за собою команду. Може, не вистачає стабільності, але він молодий хлопець. Він стає мужиком, і з кожним сезоном буде додавати. Ми готові відпустить будь-кого, якщо буде відповідна пропозиція для клубу і футболіста.

    Клуб, який захоче купити Циганкова, має буде топовим. Йому немає сенсу переходити в звичайну команду навіть з ТОП-5 чемпіонатів. Моя думка, він повинен якийсь час ще пограти в «Динамо», стати справжнім лідером і тоді розглянемо питання про його продаж», - сказав Суркіс.

    Нагадаємо, «Динамо» йде на другому місці в турнірній таблиці УПЛ, відставання від «Шахтаря» становить 7 очок. Наступний матч кияни проведуть 4 травня проти «Олександрії».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Віктор Циганков Олександр Хацкевич Фран Соль
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