Ігор Суркіс використав тюремний жаргон, щоб охарактеризувати роботу футбольних суддів



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Ігор Суркіс вдався до філологічного екстремізму

Президент команди київьского «Динамо» Ігор Суркіс у березневих матчах свого клуба вгледів суддівську змову й не добирав слів. Суркіса обурило суддівство у матчах УПЛ та Кубку.

В ефірі телепередачі «Профутбол» на каналі «2+2» Суркіс-молодший виголосив пристрасний монолог, в якому не добирав слів.

«На сьогоднішній день вони там зверху сидять і диктують. Добре, ми подивимося, як буде продовжуватися далі, як будуть у них розвиватися події, особливо в суддівському корпусі. Я мовчати не буду, ще раз кажу. Я витрачаю свої гроші, нерви і здоров'я, але не дам, щоб знищували команду. Те, що було в сьогоднішньому матчі з «Олександрією», я можу назвати одним словом - БЄСПРЄДЄЛ», - заявив співвласник київськго клубу.

Нагадаємо, що термін «бєспрєдєл» - є російського походження, першопочатково він означав грубе порушення «воровських правил» - неписаних законів, що діють всередині кримінальної субкультури. Термін став відомив завдяки культовому однойменному фільму часів «Перестройки». В 90-ї цей синонім літературного «беззаконня» набув популярності та став загально вживаним, але свого первісного значення не втратив.