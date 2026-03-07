Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
19 українців будуть змагатися у перший день Паралімпіади
У суботу, 7 березня 2026 року, на Паралімпійських іграх стартує перший день змагань. Про це повідомляє «Главком».
19 українців будуть змагатися у перший день Паралімпіади.
Розклад виступів українців на Паралімпіаді 7 березня 2026 року
11:35. Парабіатлон. Спринт, клас сидячи:
- Олександр Алексик, Павло Баль, Григорій Шимко, Василь Кравчук, Тарас Радь
12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, клас SB-UL:
- Владислав Хільченко
13:00. Парабіатлон. Спринт, клас стоячи:
- Богдана Конашук, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Ірина Буй
13:40. Парабіатлон. Спринт, клас стоячи:
- Григорій Вовчинський, Серафим Драгун, Дмитро Середа, Сергій Романюк
14:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору:
- Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова
14:50. Парабіатлон. Спринт, з порушеннями зору:
- Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік.
До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.
Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.
Коментарі — 0