Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Паралімпіада-2026. Анонс виступів українців 7 березня
Українці розпочинають боротьбу за нагороди Паралімпіади
фото: Paralympic Games

19 українців будуть змагатися у перший день Паралімпіади

У суботу, 7 березня 2026 року, на Паралімпійських іграх стартує перший день змагань. Про це повідомляє «Главком».

19 українців будуть змагатися у перший день Паралімпіади.

Розклад виступів українців на Паралімпіаді 7 березня 2026 року

11:35. Парабіатлон. Спринт, клас сидячи:

  • Олександр Алексик, Павло Баль, Григорій Шимко, Василь Кравчук, Тарас Радь

12:00. Парасноубординг. Сноуборд-крос, клас SB-UL:

  • Владислав Хільченко

13:00. Парабіатлон. Спринт, клас стоячи:

  • Богдана Конашук, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Ірина Буй

13:40. Парабіатлон. Спринт, клас стоячи:

  • Григорій Вовчинський, Серафим Драгун, Дмитро Середа, Сергій Романюк

14:15. Парабіатлон. Спринт, жінки, з порушеннями зору:

  • Романа Лобашева, Ілона Казік, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова

14:50. Парабіатлон. Спринт, з порушеннями зору:

  • Максим Мурашковський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Анатолій Ковалевський, Олександр Казік.

До слова, раніше Міжнародний паралімпійський комітет анонсував виступи представників Росії та Білорусі під національними прапорами. У відповідь Україна вирішила бойкотувати церемонію відкриття Ігор. До неї приєдналася низка інших країн Європи.

Окрім того, «Суспільне» відмовилося від трансляції церемонії відкриття Паралімпіади-2026 на знак протесту. Водночас національний мовник транслюватиме всі виступи українських паралімпійців. Рішення щодо церемонії закриття Ігор наразі не оголосили.

