Лідер збірної України відновив тренування перед історичним дербі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Лідер збірної України відновив тренування перед історичним дербі
Георгій Судаков покинув лазарет «орлів»
фото: Reuters

Хороша новина для тренерського штабу національної команди перед плейоф відбору до ЧС-2026

Півзахисник Георгій Судаков повернувся до повноцінних занять у лісабонській «Бенфіці». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на A Bola.

Українець пропустив три поєдинки «орлів» поспіль. Хавбек мав проблеми зі спиною. Судаков повернувся до обойми Жозе Моурінью за лічені дні до О Класіко проти «Порту».

У нинішньому сезоні українець провів 43 поєдинки, в яких забив чотири мячі та віддав шість результативних передач. До ушкодження він втратив місце в основі «Бенфіки». У трьох матчах поспіль перед травмою Судаков виходив на поле з лави запасних.

Наприкінці березня збірна України зустрінеться зі Швецією у плейоф кваліфікації до Мундіалю 2026 року. Переможець протистояння позмагається за путівку на чемпіонат світу. Суперником буде сильніший з пари збірних Польщі та Албанії.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.

Георгій Судаков ФК Бенфіка Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ

