«Мерседес» двома болідами стартуватиме з першого ряду на Гран-прі Австралії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Джордж Расселл розпочне гонку з першої позиції
фото: Reuters

Німецько-британська стайня підтвердила статус фаворитів нового сезону

Пілот «Мерседеса» Джордж Расселл виграв кваліфікацію на Гран-прі Австралії з часом 1:18,518 хвилини. Про це повідомляє «Главком» на результати сесії.

У першому сегменті відразу два пілоти так і не з'явилися на трасі – Стролл із «Астон Мартін» та гонщик «Вільямса» Сайнс. Натомість чотириразовий чемпіон світу Ферстаппен («Ред Булл») вилетів у першому повороті та завчасно завершив заїзд. Також вибули пілоти новачка «Кадилак» – Боттас і Перес, а також ветеран Алонсо («Астон Мартін»).

А от у другій частині кваліфікації з боротьби вибули команди «Альпін» (Колапінто та Гаслі) та «Хаас» (Окон і Берман) у повному складі та пілот «Ауді» Гюлькенберг. Його напарник Бортолето став десятим. Однак, за поул бразилець не поборовся, бо не зміг повернутися у бокси.

Уже після першої спроби в третьому сегменті Расселл «привіз» суперникам понад півсекунди переваги. Далі розташувалися пілоти «Макларена» та «Феррарі». Нав'язати конкуренцію британцю зумів тільки напарник Антонеллі. Та в другій спробі Расселл покращив час і відсунув італійського гонщика на другу позицію.

Третім несподівано став пілот «Ред Булла» Аджар. Поруч із ним стартуватиме Леклер («Феррарі»). Далі розташувалися пілоти чемпіонського «Макларена» Піастрі та Норріс. А за ними – семиразовий чемпіон світу Гемілтон із «Феррарі».

До слова, в січні був заарештований експілот Формули-1 Антоніо Піццонія. Під час дитячих змагань у Техасі він напав на батька конкурента свого сина. З-під варти бразилець вийшов під заставу.

Нагадаємо, раніше виставили на аукціон болід Міхаеля Шумахера часів «Бенеттона». Ця машина – справжня реліквія. Саме за кермом цього боліда легендарний німець оформив першу перемогу в кар'єрі.

