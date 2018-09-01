Індонезія має намір подати заявку на проведення літньої Олімпіади-2032



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Фото взяте з сайту « РИА Новости »

Президент країни Джоко Відодо виступив з відповідною заявою після зустрічі з головною МОК Томасом Бахом.

Нещодавно в Індонезії завершилися Азіатські ігри, в яких взяли участь 45 країн. Саме ця подія і надихнула керівника держави на такий крок.

«Після неймовірного досвіду Азіатських ігор ми впевнені, що можемо провести і більш масштабне змагання. Ми віримо, що зможемо провести Олімпіаду-2032 », - розповів Відодо.

Також у проведенні Олімпіади-2032 зацікавлені Індія, Австралія і Китай.

Індія та Індонезія ніколи не проводили Олімпійські ігри, в Австріліі вони проходили з 2000 року (Сідней-2000), Китай проводив літню Олімпіаду в 2008 році і проведе зимову в 2022.

Джерело: iSport.ua