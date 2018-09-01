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    Індонезія має намір подати заявку на проведення літньої Олімпіади-2032

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    Фото взяте з сайту <span>&laquo;</span>РИА Новости<span>&raquo;</span> <h1></h1> <h1></h1> <h1 class="h1_size_tiny" itemprop="name"></h1> - Індонезія має намір подати заявку на проведення літньої Олімпіади-2032
    Фото взяте з сайту «РИА Новости»

    Президент країни Джоко Відодо виступив з відповідною заявою після зустрічі з головною МОК Томасом Бахом.

    Нещодавно в Індонезії завершилися Азіатські ігри, в яких взяли участь 45 країн. Саме ця подія і надихнула керівника держави на такий крок.

    «Після неймовірного досвіду Азіатських ігор ми впевнені, що можемо провести і більш масштабне змагання. Ми віримо, що зможемо провести Олімпіаду-2032 », - розповів Відодо.

    Також у проведенні Олімпіади-2032 зацікавлені Індія, Австралія і Китай.

    Індія та Індонезія ніколи не проводили Олімпійські ігри, в Австріліі вони проходили з 2000 року (Сідней-2000), Китай проводив літню Олімпіаду в 2008 році і проведе зимову в 2022.

    Джерело: iSport.ua

    Китай Індія Індонезія
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